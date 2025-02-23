李珊珊當年跟無綫合約未完「玩消失」 親揭爆煲爆偈原因 (18:39)

前港姐冠軍李珊珊在2019年，公開患驚恐症，身心飽受折磨。經過積極治療，病情漸趨穩定。去年李珊珊重投社會，與朋友合資開設網台「三坐山」製作節目，亦接受不同傳媒訪問。

近日她接受金成主持的「叔叔的愛」訪問，談到1996年成為港姐冠軍，她直認當年幸運，獲得傳媒厚愛：「由選港姐到當選，有一個好好聲勢，然後公司想安排我拍劇，不過那年代Rosa（陳紫蓮）稱香港小姐不屬於藝員部，她（Rosa）全部推掉，周星馳先生曾經也找我拍戲，她推完之後才告訴我，她說我是香港小姐，我不知道他的戲是什麼，一定會推掉，我說你現在才告訴我？你都問我意願想不想接？最終我未能答應，因為簽了約，然後談好，讓我做綜藝節目，同時間做香港小姐職務，但拍劇拍電影就不用想了，已拿到妥協，我也覺得對，其實選港姐當時理念，真的要幫手宣傳香港，或者做慈善，我這1年好接納這件事，因為每天都有，我沒有機會睡覺。」

李珊珊又表示在TVB的工作，有4年沒有睡覺：「年初一﹑二﹑三會收廠可以睡覺，但我感恩的，因為在合約1年可以簽96個騷，是爆3倍（騷），你也知TVB人工是多少，爆3倍騷可以令我生活到。」

不過李珊珊表示當年的她絕不精靈：「導演覺得我不能發揮自己，又很大包袱，這樣作息時間，其實壓力會似橡筋就斷，人際關係又不懂處理，因為我以前很弱，自己一個人的世界，然後跳入3000人世界，加上競爭又激烈，公司有好多機會，隨時會建立了一些不咬弦的人，我又不懂回應這些不咬弦的人對待我的情况，簡單來說我不懂處理辦公室文化。」

李珊珊發現自己個性或人格不適合在這間公司：「因為我很痛苦，好痛苦，人際關係會受到職場欺凌，或知道自己完全沒有進步，因為累到沒能力令自己進步，或者有時監生做一些流言蜚語說出來，你要面對，突然間好多課堂要上，我應付不來，你會發現要達到一個位置，絕非我性格能夠配合，有好多事情你會知道，好像這個地方不屬於自己。」

李珊珊提到當年離開無綫時，那份合約是未約滿：「我突然間消失了，不讓公司找到我，我爆了煲，以為我扭加人工，然後他們用了很多途徑，終於找到我，這件事都要面對，他們找了藝員部第二大『阿頭』跟我談，我一坐下，問我你是否不讓其他藝員部同事找我？我說是﹗不覆機？我說是﹗我不狡辯，因為不用狡辯，然後我的眼淚不停，我有做過的全部認，他知我不是扭加人工，他問我是否被欺負，跟着我不出聲，又問我為何不表達自己？我的眼淚繼續滴滴滴滴，他問我有沒有話想對他說，我就一直搖頭，你會看到一個人的狀態，絕對不是扭加人工，上面的高層對我幾好，會發現我爆了偈，然後給我解約。

（爆偈後休養多久？）我覺得要整個人整理了幾年，那個爆偈其實...好簡單的問題：『你想不想一輩子都是這樣？你是否被欺負都不懂得保護自己？』我為何終歸遇到這些問題的癥結，就是我不表達自己，沒有主動令人知道我有立場，如果有立場，別人不會選擇我找你做箭靶或者群揪。」

（即時娛樂）