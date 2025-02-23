《九龍城寨》東京謝票 古天樂日文講「我愛你們」冧粉絲 (21:25)

古天樂與導演鄭保瑞今日率領「城寨三子」林峯、胡子彤和張文傑，到東京新宿的戲院出席兩場謝票場，事前傳2500日圓（約130港元）的門票被炒至6.5萬日圓（約3400港元）。《九龍城寨之圍城》上月在日本上映後掀起一股「城寨熱」，古天樂等現身戲院時，全場觀眾歡呼，古天樂日文打招呼說：「大家好，我是古天樂，我愛你們。」林峯表示很開心大家喜歡《九龍城寨之圍城》，希望之後再帶來另一部好作品。胡子彤透露會開拍兩部有關《九龍城寨》的電影，會盡力配合導演。張文傑亦以日文向觀眾問好並說：「我愛你們。」還做心心手勢，冧爆粉絲。

主持宣布截至前日《九龍城寨之圍城》在日本觀眾人數逾13萬，票房收入突破2億日圓（約1040萬港元），古天樂、導演鄭保瑞、林峯、胡子彤和張文傑表示非常開心。主持問觀眾看了《九龍城寨之圍城》多少次時，有人說20次，古天樂等人感驚訝及興奮。

談到《九龍城寨之圍城》在日本受歡迎的原因，導演鄭保瑞說受歡迎程度令他感意料之外，相信有很多因素，包括動作場面中有漫畫元素，以及重現九龍城寨。他從小喜歡看日本動漫，自然受到影響，還有電影描述的友情，都是大家喜歡的原因。

演員們被問戲中的深刻場面，古天樂說是林峯食叉燒飯一幕，因他被飯和叉燒濺到面上，導演未有叫cut，他只好繼續演。林峯感謝動作指導谷垣健治，動作戲令他非常難忘。胡子彤喜歡「城寨四子」坐在城寨高樓上看飛機的鏡頭，感覺對未來充滿希望，盼傳達不要放棄堅持下去的信息。張文傑喜歡打麻將戲，因是最後一場戲。之後5人擺出電影中的打鬥甫士給傳媒拍照，還坐在觀眾席影大合照。

（即時娛樂）