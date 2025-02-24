張學友舉行第1000場個人巡唱 創造華語歌手場次新紀錄 (11:36)

張學友在海口完成《張學友60+巡迴演唱會》第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來第1000場個人巡迴演唱會。（大會提供）

「歌神」張學友昨天（23日）在海口完成《張學友60+巡迴演唱會》第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來的第1000場個人巡迴演唱會，成為有史以來，首位巡唱場次突破千場的華語歌手。

作為陪伴張學友40年音樂道路的重要合作伙伴，環球音樂大中華區管理層特意前往海口演唱會現場，並送上特別禮物，共同見證並慶祝這一歷史性的時刻。

張學友10次個人巡迴演唱會歷程，堪稱一段跨越時空音樂傳奇。自1987年他的首輪個人巡演《張學友87演唱會》從香港紅磡出發，到2025年的第10輪巡演，累計場次達到1000場，整個歷程跨越了38年，足跡遍布亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引上千萬觀眾親臨現場，不僅締造華語樂壇驕人成就，更見證華語流行音樂，邁向世界舞台的戰績。

雖然張學友多次表示並不以破紀錄作為目標，但他的歷次巡演都不斷創造紀錄。1995年《友學友演唱會》總計舉辦100場，刷新了當時華人歌手舉辦單次演唱會紀錄；2010年《1/2世紀世界巡迴演唱會》在一年之內，突破200萬現場觀看人數，創造了健力士世界紀錄官方認證的「12個月內巡演最多觀眾人數」的紀錄；2016啟動《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》，歷時2年3個月舉辦233場，成為華人歌手單輪巡迴演唱會的最高場次紀錄；2023年，張學友重返舞台，開啟全新的《60+巡迴演唱會》，截至海口站已完成218場，有望再度打破上一輪巡演場次紀錄。

被譽為「歌神」的張學友，是全球最具影響力的華語歌手之一，曾多次榮獲包括「美國Billboard音樂頒獎典禮 - 最受歡迎亞洲藝人大獎」（1994年）、「世界音樂大獎（World Music Awards）- 全球最暢銷華人男歌手獎」（1995年、1996年）、「香港十大勁歌金曲獎 – 亞太區最受歡迎香港男歌星」（1994年、1997年、1998年）、 「金曲獎最佳國語男歌手獎」（1998年）在內的多個頂級音樂獎項，並曾7次獲國際唱片業協會（IFPI）認證的香港年度冠軍專輯成績。

在當晚的演唱會上，張學友回顧1000場歷程，深情表示：「1000場對我來講是什麼，就是證明我過去40年，放了超過接近3000個小時在舞台上。我相信我對舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這40年，這1000場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」

張學友於1984年正式出道樂壇，加盟寶麗金唱片，歷經時代更替，音樂品牌變遷，張學友始終留在環球音樂的大家庭裏，環球音樂見證了張學友傳奇音樂歷程，協助他推出了超過50張個人專輯，奠定張學友在華語樂壇領軍地位的同時，也為他邁向國際舞台鋪就道路。

為慶祝張學友1000場巡演歷史性時刻，環球音樂為張學友奉上精心禮物：一幅3米多的手繪畫卷，呈現張學友10輪次的演唱會歷程。每一輪巡演的舞台設計、燈光效果、經典造型都被精心刻畫，畫卷的背景是一片星河般璀璨的粉絲燈海，萬千雙手高舉燈牌，點亮了38年的非凡音樂旅程。

環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當·格蘭奈特（Adam Granite）送上祝賀並表示：「張學友40年演藝生涯的輝煌成就以及在流行文化領域的深遠影響力，早已超越華語樂壇，無論從專輯銷量，作品傳唱度以及巡演的規模而言，張學友都稱得上是世界級的超級巨星。1000場個人巡迴演唱會，即使在全球範圍內來看，能夠達到這樣成就的音樂人也是寥寥可數。我向Jacky致以最衷心的祝賀和祝福，期待未來他還將為我們帶來更多的經典作品與傳奇時刻。」

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu）表示：「很榮幸見證張學友1000場個人演唱會這樣一個里程碑式的時刻，我謹代表環球音樂向張先生致以熱烈的祝賀和誠摯的敬意。感謝張先生對環球音樂持久的信任，四十年風雨與共，攜手陪伴，彼此成就了一段樂壇佳話。張先生不僅是我們的驕傲，更是華語樂壇的標杆。他的藝術追求、敬業精神和人格魅力，以及他代表華語音樂走向世界舞台歷程中所實現的每一步突破，都是激勵我們不斷前行的榜樣的力量。期待與張先生繼續並肩同行，共赴未來的無限可能，共同推動中國文化的全球影響力。」

香港環球音樂董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光（Gary Chan）表示：「無比榮幸能夠見證並祝賀張先生的1,000場里程碑時刻。作為華語世界無可爭議的歌神，張學友不僅是香港流行音樂的標誌性人物，更早已是全球華人的共同記憶。從紮根香港已久的寶麗金唱片出發，到成為閃耀世界舞台的華人之光，相信張學友所代表的港樂傳承，亦會如燈塔一般，引領新一代的香港乃至大灣區音樂人揚帆遠航，聲聲不息。」

張學友1000場個人巡迴演唱會歷程一覽

* 1987年 《張學友87演唱會》

香港紅磡體育館，共計6場

* 1991年 《每天愛你多一些巡迴演唱會》

香港、美國大西洋城、加拿大多倫多、中國廣州等城市，共舉辦15場

* 1993-1994年 《學與友世界巡迴演唱會》

演出城市超過20個，共計65場

* 1995-1996年 《友學友世界巡迴演唱會》

演出城市超過40個，共計100場

* 1999年 《友個人世界巡迴演唱會》

演出城市超過30個，共計67場

* 2002-2003年 《音樂之旅巡迴演唱會》

演出城市超過30個，共計45場

* 2007-2008年 《學友光年世界巡迴演唱會》

演出城市超過60個，共計105場

* 2010-2012年 《1/2世紀世界巡迴演唱會》

演出覆蓋全球77個城市，全球範圍內吸引了近300萬觀眾，共計146場

榮獲健力士世界紀錄「單年現場觀眾人數最多的歌手」認證

* 2016-2019年 《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》

演出覆蓋全球97個城市，全球範圍內吸引超過450萬觀眾，共計233場

* 2023-2025年 《張學友60+巡迴演唱會》

已舉辦218場，持續進行中

（即時娛樂）