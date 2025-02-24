周嘉洛被嘲懶搞笑兼扮周星馳 摸頭捽臉勁尷尬 (15:13)

據知林浩文將啄住朱仔「恃靚行兇」，又指控他「啲女畀你溝晒啦」。（無綫提供圖片）

《痞子無間道》的王灝兒（JW）與朱敏瀚（朱仔）接受訪問時，曾自爆拍攝《痞子》期間發生磨擦，JW直斥朱仔態度差，火藥味濃，加上4人被發現早前分開旅行，引發4名主角周嘉洛、陳瀅、朱仔及JW感情大不如前的說法。

向來諗頭多多的「See Saw先」，眼見《痞子》花生位多多，找來現時兼職揸的士司機的林浩文，化身「Mean Taxi Driver」，與周嘉洛及朱仔大玩「偽Fans你問我答」，考驗2人執生能力較好的同時，亦測試2人對尷尬場面應付能力和忍耐力。

由於林浩汶的身分是Fans，嘉洛仔甫上車，林浩文七情上面對嘉洛仔讚口不絕，令嘉洛仔開心到口沫橫飛，2人言談甚歡。講了一輪，林浩文開始「搭錯線」：「不過你個Partner演技要進修一下，佢成日扮周星馳，又懶搞笑咁，最慘係佢自以為自己好靚仔吖嘛！你靚仔騷肌梗係冇嘢，佢又岩巉，又唔靚仔，騷嚟把鬼。」

當嘉洛仔得悉原來的士司機不單止認錯自己是朱仔，還對自己演技及容貌負評時，平時口若懸河的他，足足「喲」10秒鐘一臉老尷，並不斷捽頭和捽臉排解尷尬，冷靜一輪決定將錯就錯，以「朱仔」身分「明踩暗幫」周嘉洛洗白。

嘉洛仔先是「朱仔」上身說：「我同意呀，佢都知自己唔搞笑㗎，你話佢扮周星馳，佢冇㗎，佢講嘢本身個tone都係咁，佢入晒血。」最終嘉洛仔以「急屎」為由結束，時長3分14秒。

片段出街不久，有網民大讚嘉洛仔玩得值得加分，林浩文在《愛‧回家之開心速遞》演「書蟲」一角，而周嘉洛則演「金城安」，有網民笑言「書蟲」巧遇「金城安」很搞笑，也有人說：「書蟲唔認得安仔」。

今晚「See Saw先」推出「Mean Taxi」大挑戰下半場，玩家是朱仔！據知林浩文將啄住朱仔「恃靚行兇」，又指控他「啲女畀你溝晒啦」，朱仔聞言極速回了一句「我收斂咗喇」，到底朱仔會自我引爆，還是此言另有玄機呢？

（即時娛樂）