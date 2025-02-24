王菀之開騷前跟軒仔刻意不見面 Ivana回應睇騷禮儀風波 (15:57)

王菀之（Ivana）一連兩場紅館演唱會，昨晚（23日）圓滿結束，「靈魂伴侶」張敬軒於尾場再度擔任嘉賓，經過首場睇騷禮儀風波後，觀眾昨晚安靜欣賞2人感動合體，Ivana表示不應該批評大嗌觀眾。

昨晚演唱會高潮，是與張敬軒合唱《下次愛你》，首場因彭秀慧網上發文，斥觀眾突叫囂會破壞演出而掀起風波，軒仔昨天首訪時表示理解，亦解釋搖頭並非感不滿，昨晚尾場觀眾守禮儀，靜靜欣賞演出，軒仔亦將搖頭改以點頭，2人深情背向對方，Ivana邊唱邊淚如雨下，唱完Ivana從後擁抱軒仔，軒仔即站起轉身為Ivana抹淚，獲Ivana輕聲說多謝，場面感人。

對於首場睇騷爆出禮儀風波，完騷後Ivana受訪時說：「其實唔需要咁講，因為大家睇騷抱住唔同心情，始終嚟睇騷都係想Enjoy，可能當時未知道點樣反應，畀啲空間佢哋。」

談到與軒仔合唱令粉絲大呼感動，Ivana表示要分享這環節，她說：「以我所知將藝術實驗擺上舞台，讓觀眾實時感受，紅館史上未發生過，我同張敬軒約定開騷之前，成個月唔見面，喺會場刻意避開，因為我好想知同認識咗20年嘅好朋友、密友、知己，喺台上合體時到底會點樣呢？真係百般滋味，我好大膽想同睇住我哋長大嘅觀眾一同感受，我都唔知道佢會點頭、搖頭或大笑，呢個體驗十分珍貴，係送畀現場觀眾同自己嘅一個紀念。」她稱沒想過背著軒仔，感觸少不過對着對方雙眼，因為歌詞講述向對方的祝福都好真實。

（即時娛樂）