王菀之紅館個唱誠意可嘉 開2場嫌唔夠喉 完騷後繼續喼弗 (16:10)

王菀之（Ivana）一連兩場紅館演唱會，昨晚（23日）圓滿結束。Ivana相隔11年舉行第3次紅館個人演唱會，感謝歌迷等了11年再與她「合體」，望下次與歌迷再見不用再等足11年。

當Ivana獻唱歌曲《我們曾經白頭到老》時，一度哽咽甩歌詞，為失準不禁跺地，在Encore環節Ivana特地拿著手機上台，以便看歌詞，她即興自彈自唱《把戲》，還笑言「好驚」：「多謝大家接受這個練習版。」之後再自詡十分有誠意，安排獻唱從歌單刪了的《永遠幾遠》，還再次邀請樂隊上台伴奏，令粉絲深感滿足。

Ivana受訪時表示今次開騷籌備很久，只唱2場並不夠喉，她說：「不過感覺都好圓滿，來日方長，或者遲些有機會再開呢！今次好似將自己過去10年的成長和小夢想，加加埋埋合體變成大夢想成真。」

她指今次開騷最喜出望外是支持者一向如她般比較慢熱，怎料門票銷情也比較慢，但今次開騷門票數小時便售罄，令她嚇一跳，她說：「我都未試過，由當刻開始已興奮到現在，見到大家好支持，我也一定要做好，亦想鞭策自己成長，不准看提詞機，但現在這年紀記性不同10年前，要用4倍力。」

她表示除了要唱得好，亦想身形弗一點，努力做運動減了10磅，她說：「我竟然有少少想keep住身形，但從未試過成功，通常完騷後，後台便會開盤估幾多日我條腰不見了，我會再約教練，想健康和有體力做騷。」問是否唱得很盡至聲沙？她解釋因歌單將快歌全放在開頭，加上全晚唱了30幾首歌，累都應該，她說：「希望大家多多包涵，我的聲帶過去幾年，都處於治療情况，不過我知道可以做到才踏上舞台。」

（即時娛樂）