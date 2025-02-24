李幸倪出新碟 邀重量級嘉賓合作 游說「主子」影唱片封套 (16:21)

問Gin最喜歡大碟哪一首歌曲，她指是跟大碟同日推出、今年首支派台作品《無愧於當初的我》。（大會提供）

籌備2年多，Gin坦言想了很久，怎樣才能總結這2年心情，她表示這2年有很多新嘗試，同時踏出自己舒適圈。（大會提供）

李幸倪（Gin Lee）推出全新廣東大碟《Leap of Faith》，大碟收碌過去2年所推出的9首作品，今年首支作品《無愧於當初的我》亦同日上架。

籌備2年多，Gin坦言想了很久，怎樣才能總結這2年心情，她表示這2年有很多新嘗試，同時踏出自己舒適圈，她說：「好多時候會感覺到自己好似企喺懸崖邊，憑信心跳出一大步，最終揀咗呢個碟名《Leap of Faith》，直接翻譯就係『信心的跳躍』作為呢2年嚟嘅總結。」大碟收錄Gin過去2年推出作品，問她最喜歡哪一首，她指是跟大碟同日推出、今年首支派台作品《無愧於當初的我》，歌曲由馮穎琪作曲，周耀輝填詞，將得失之間比重重新審視：「首歌真係我好多嘅心情寫照，亦都好似畀自己一個交代。呢2年幾嘅大膽、鼓起勇氣，直到都做到有少少成績，到出呢隻碟，似係為呢一個階段嘅我、亦都係為呢一隻碟，劃上好靚好圓滿句號。」

今次大碟拍攝，亦請來一位「重量級」嘉賓合作，就是Gin飼養多年的愛貓「杏仁糊」，她說：「因為隻碟有2個大方向，一個係大家平時見到工作嘅我，但有另一面係大家見唔到，包括好多嘅喜怒哀樂，亦都有一大部分我喺屋企嘅時間，杏仁糊就係陪我最多時間嘅重要角色，少咗佢就少咗個精髓。」

身為貓奴的Gin亦先要請示主子「杏仁糊」意願，她說：「膽粗粗邀請佢影相，話畀佢知呢隻碟對我嚟講係好緊要，我係好有誠意同佢講，好希望佢可以參與今次嘅拍攝，我哋留下美好回憶。我仲話：『你生得咁靚，梗係要畀世人睇到你嘅靚樣啦。』」誠意加上出力的讚美，最終成功。

向來跟動物拍攝有難度，Gin讚杏仁糊拍攝當天專業及配合：「叫佢坐定定就坐定定、瞓喺度就瞓喺度，身為咁有性格嘅貓貓嚟講，佢都好捍衛自己權益，影到咁上下，我哋都攞到我哋想要嘅嘢，想影多少少嘅時候，就feel到佢：『夠鐘啦，我要收工啦。』咁我就會知道佢已經覺得有少少唔耐煩，即刻攞佢嘅袋出嚟：『咁返屋企啦。』佢即刻自己行入去個袋度，急不及待想返屋企休息。」

Gin坦言拍攝唱片封套是最開心、最輕鬆的一次：「一嚟有杏仁糊加持陪我，二嚟拍攝setting係屋企環境，冇一種工作感覺，我係好輕鬆呈現好舒服、好自在嘅狀態，全部都記錄咗喺隻碟裏面。」

（即時娛樂）