李駿傑最不想唱《活》Live 拍喊戲冇難度 狂飲牛奶全日屙 (17:32)

李駿傑（Jeremy）今天（24日）到商台宣傳今年個人首支單曲《活》，他指這首歌是在飛機上看電影《死侍》而得到靈感，就和填詞人周耀輝傾談，直言與對方相熟愈來愈大膽，要求改動歌詞，變得更簡單直白，令歌迷更易理解歌中，講述主角於虐心愛情故事如何卑微沉淪，他說：「現實中我也不知自己是不是這樣的人，都比較逆來順受，但沒有試過做『奴隸』或做『兵』，只能靠幻想演繹。」

Jeremy直言私心最不想唱Live排行榜第一位就是這首歌，因為覺得十分難唱，試過2次覺得很大壓力，他說：「只可以說沒有太大問題，但覺得不夠好，大家應該沒什麼機會聽我現場唱這首歌。」

他表示拍《活》 的MV時投入得喊了2次，不過他本身容易喊，對他而言不是難事，他自爆當中要拍飲牛奶鏡頭飲到全日肚屙，他說：「原本鏡頭只是要飲少少，我懶有型好似飲酒狂灌，灌了成支，有點頂不順。」

他笑指今次濕身鏡頭「好流」，穿上深色衫完全看不到什麼，因他一早向導演表明不會露，他說：「最搞笑是很多工作人員，為了這個濕身鏡頭慕名而來，但什麼都看不到，只看到我個頭濕了。」

Jeremy表示今年推出的新歌，是為了新專輯及個人演唱會而做，當中會有親自作曲及填詞的作品，以情歌為主，預告個唱前會有多2首新歌派台，至於開騷日期？他說：「很快會公布，我只可以講女神太妍6月7號來港開演唱會，到時我可以安心去睇。」

（即時娛樂）