張馳豪新歌MV面世 氣溫10度濕身激舞 唔怕寒流兼嗌爽 (22:44)

張馳豪（Aska）推出全新單曲《Catch A Feeling》，作為今年頭炮歌曲，當然要火力全開，節奏強勁加上連場激舞，盡顯型男魅力。

Aska形容《Catch A Feeling》 是一首重funky元素的舞曲，他說：「如果說《Dirty Rhythm》是叫大家放下枷鎖，去感受音樂帶來的律動，《Catch A Feeling》會更深一層，帶大家探討理性與感性之間，顧念與當下的掙扎。但凡感覺到了，你面前，愛才是現場。」他又提到當初創作靈感，他說：「最初我寫了簡短文案去概括歌曲的感覺『在任何一個既定的片刻，理性的人，只是在幻想中慌著；感性的人，才是在現實中活著』，然後再與詞人T-Rexx溝通。」

《Catch A Feeling》MV中，大玩濕身激舞連場，拍攝當日碰上寒冷天氣警告，氣溫只得10度，Aska笑言跳完舞個身出煙。他說：「最難忘的一定是最後落雨玩濕身的場口。這是我人生中第一次拍攝落雨情節，還要撞上寒流只得10度。拍攝前還一直擔心會否順利、會否着涼。但最後一切順利，愈拍愈起勁，在雨中跳了幾次之後，全身都熱了，雨水打在身上，身上還冒煙，那場景那感覺還挺爽的。」

MV中跟女主角Joyce第一次合作，Aska表示大家第一次見面，起初擔心會否比較難進入狀態，雖然Joyce外表看似冰冷，但是很親切女孩，很快便培養到默契。

Aska又提到，今次編舞亦是一大跳戰，他說：「今次同樣請到《Dirty Rhythm》的舞蹈班底合作，排舞師不知哪來對我的信心，這首歌的舞步是我跳過最複雜最難的編舞。加上場地變化與限制，直到拍攝時還在改舞步，最後呈現出來效果大家都很滿意，希望觀眾們能在MV中看到我們想詮釋的力量！」

（即時娛樂）