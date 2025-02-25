吳冰胞妹吳泳疑偷食人夫 小薯茄發聲明回應 (13:26)

小薯茄今天發聲明回應事件，同時有網民翻出健身教練夫妻幾個月前，曾與吳冰兩姊妹及小薯茄成員合照。（網上圖片/Ig圖片）

小薯茄成員吳冰胞妹吳泳今天（25日）被爆疑出軌新婚人夫，疑為網紅健身教練的老婆「FaFa Tse」公開證據，包括片段及對話截圖等，「FaFa Tse」坦言親眼目睹一刻感震驚及崩潰。

事件發酵至今，小薯茄今天亦發聲明回應，稱泳泳（吳泳）並非公司成員。有關事件回應已經在小薯茄社交平台作統一的回應。小薯茄又指基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，他們今後將不會對事件作任何回應，謝謝大家關心和體諒。

小薯茄聲明全文：

「首先謝謝大家關心，本公司與旗下所有成員同樣透過報導才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。

鑒於網上出現有關本公司及旗下藝人的不實消息，本公司認為有澄清之必要。本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。

基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。今後，小薯茄將繼續努力如初，專注於我們的工作。

最後，我們再次對事件造成公眾困擾致歉。由於事件中所牽涉非公眾人物，事件亦屬私人事件。我們衷心懇求大家能給予有關人士適當的處理空間，也不希望事情繼續佔用公共資源。

謝謝大家的關心與諒解。

小薯茄」

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（即時娛樂）