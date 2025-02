謝婷婷秘密誕女Sara後淡出幕前,並長居加拿大,她從未公開過囡囡生父及另一半身分,每次貼出囡囡照片時,均以emoji遮樣或影大側面,做足保密工夫。情人節當天她主動貼出和另一半合照放閃,2人相當恩愛。

今天(25日)謝婷婷在社交平台貼了16張相,賀囡囡生日,相中除有日前曝光的外籍大隻男外,還有和家人包括謝賢(四哥)﹑狄波拉(拉姑)和謝霆鋒合照,相當溫馨,相中的謝賢笑窢容滿面十分精神。而身為舅父的霆鋒還跟外甥女Sara玩得開心,婷婷以英文寫道:"Happy birthday, baby girl. You’re a real-life angel, I’m certain of it. Thank you for every single second. I love you more than all the stars in the sky."

(即時娛樂)