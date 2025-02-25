張天賦自爆「大使」 未雨綢繆勤儲蓄 病癒後明白健康重要 (16:08)

MC張天賦拍攝保險公司宣傳片，今天（25日）到金鐘出席發布會，分享拍攝點滴。談到理財之道，他自爆屬「大使」類型，愛買也愛吃，花費最多是叫外賣，及時行樂，毫無計劃，但隨年紀漸長，覺得要未雨綢繆，尤其有了退休想法之後，更要及早計劃，努力工作和儲錢。問多少錢才可以退休？他笑說：「我是個大胃口的人，愈多愈好。」

說到他吸金力強，他表示也要儲蓄，應使得使。問是否儲老婆本？他說：「不知是否老婆本，但都要儲定。（以爸爸作榜樣？）是，不應規限，小朋友做什麼，都會支持他們去闖、去追夢，所以有財務自由，才有時間陪他們實踐，這是對家人負責任做法，陪伴很重要。（幾時結婚生仔？）財富和時間自由先，暫時希望過40歲可以實踐，到時應成為更成熟的MC，我現在29歲，工作行先。」

MC早前在澳門舉行演唱會病倒，明白到身體健康的重要，近日早睡做起，做運動外，更趁機學駕駛中型貨車，考棍波牌。提到早前華納歌手舉行演唱會後，有網民希望華納「三寶」他、洪嘉豪和陳蕾舉行演唱會，他指自己沒話事能力，等公司安排，但他也會爭取3人開騷，相信會好好玩，說：「兩個無厘頭又愛爆肚，相信會擦出火花。」

有網民看了他在社交平台貼出和小學同學合照後，看中他身邊的男同學，希望他介紹認識。MC抱歉表示跟對方已沒聯絡，笑說：「緣分要自己撞，我不做媒人，應順其自然。（介紹女生給你都不認識？）看看是否順其自然。」

（即時娛樂）