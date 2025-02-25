男團LOONG 9疑陷打尖登機風波 發聲明籲粉絲理想追星 (16:33)

男團LOONG 9疑似捲打尖風波，有網民前天（23日）凌晨在社交平台發文，稱日前在深圳寶安機場登機，由於快到登機時間，但遲遲未放行，然後來了一隊男團及工作人員被安排優先上機，其間粉絲亦一擁而上插隊，令一直排隊的乘客不滿，場面十分混亂。

事件在網上發酵，LOONG 9的官方微博昨晚（24日）發文回應事件：「近日，在網絡上引起的『網友控訴一男團插隊登機』事件，我們在此進行情況說明：

Loong9組合於21日抵達深圳寶安機場，由於圍觀粉絲過多，我們第一時間根據相關部門要求上報22日離港信息，在與多方實時溝通後，為避免造成擁擠事故，我們根據溝通確認好的時間及通道抵達，並進行登機。

在此，我們對於給同行旅客造成的不便致以誠摯的歉意，對因此事件給各方工作部門造成的困擾表示誠摯的歉意！同時呼籲各位粉絲朋友理智追星，安全出行！公共出行不提倡聚集、圍觀，我們將在後續的工作行程中引以為鑑，嚴格要求自身。」

有網民則在該帖文下留言：「那簽售不管管啊？平均一人10s就開始催，下次這趕不及要不早點開始或者少賣點票唄﹗」﹑「簽售做得好，粉絲應該就不會在飛機擠了吧」﹑「能不能別簽售結束就飛，這跟通知全場粉絲去送機有什麼區別？」﹑「換Staff」﹑「根本原因在於你們工作人員無能且不負責任，事情發生後不出面組織溝通，只會躲在成員身後，讓成員直面乘客。工作人員的鍋就不要推給粉絲了，粉絲好得很。」

有內地傳媒先後致電航空公司、深圳寶安機場了解事件，航空公司僅回覆：「收到後有任何回覆會及時聯繫。」深圳機場方面則表示：「公司正在核實這個情況。」

（即時娛樂）