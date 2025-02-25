鄭秀文5月舉行共6場演唱會 移師四面舞台登澳門 (17:11)

鄭秀文（Sammi）早前公布開騷喜訊，《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》定於今年 5月9至11日、16至18日，假威尼斯人綜藝館合共舉行6場演唱會。消息公布後，眾歌迷表示興奮， 明早（26日）10時至28日晚上11時59分，可透過銀行信用卡獨家優先訂票，而3月7日中午12時起，會於金光票務及大麥網公開售票。

自去年完成紅館13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會 2023」（Rescheduled）後，歌迷反應熱烈，紛紛希望加開其他地區場次。有見及此，主辦機構決定推出澳門場。已經休息多月的Sammi表示十分期待，更錄片給歌迷解說澳門場次安排以及票務等資訊。

演唱會主辦機構不惜製作成本，將四面舞台移師澳門，呈現與香港場次同樣震撼視覺效果，並於全新升級的演出場館，拉近歌迷與Sammi的距離。

Sammi以「百變天后」見稱，今次在澳門場將延續創意精神。不僅保留各種經典歌曲，預告加入新元素，希望事隔香港場次多月後，帶給觀眾新鮮感。由前衛未來感戰袍到高貴華麗禮服，結合燈光與舞台的特效，勢必繼續成為演唱會焦點。

主辦機構被歌迷問及會否到其他海外地區巡演。由於Sammi是多棲發展藝人，早已經安排接拍電影工作，未來數月的工作檔期已經排滿，暫時只可確定澳門場次。

（即時娛樂）