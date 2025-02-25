《痞子》周嘉洛被指演喜劇似星爺 朱敏瀚扮「HeHe」獲青睞 (17:19)

JW被批評演出時聲沙又吵耳，她則說：「天生的，沒有辦法，拍攝時已經盡量撳低把聲。」（劉永銳攝）

周嘉洛、朱敏瀚 、JW王灝兒、陳瀅等，今天（25日）出席無綫劇《痞子無間道》花車巡遊活動，途經油尖旺落力與觀眾打招呼宣傳，為收視較上周微跌挽回聲勢。

周嘉洛及朱敏瀚表示劇集口碑好，至於收視方面，發覺劇迷喜歡儲埋幾集一齊睇，再不是坐定定在電視前睇，睇電視模式與過往不同。陳瀅認為拍攝時，大家已盡力做到最好，收視不是他們可以控制，只能繼續努力宣傳。JW會以輕鬆心情面對，就算有工作不能出席宣傳，也會盡力拍片放上網。

周嘉洛被現時兼職揸的士司機的林浩文整蠱，被笑刻意扮周星馳，又認錯他是朱敏瀚，周嘉洛認為幾有趣，宣傳效果都幾好，對於有很多網民指他演喜劇扮周星馳，他則說：「如果留意之後劇情，就會覺得不一樣，現在仍有很多觀眾指會見到周星馳的影子，演出時當然會覺得是自己嘢，但是否自己風格還是模仿別人？就等觀眾評論會好一點，我完全不介意，就如有1.8米高卻有人話你矮，介意會有點奇怪，每個人都應該有自己的想法和聲音。」朱敏瀚力撐周嘉洛演出有個性，只是周星馳行得太前是喜劇指標，拍喜劇都會被拿作與對方掛鉤，被指似對方也是一種讚美。

周嘉洛笑言被認錯是朱敏瀚更加不會介意，朱敏瀚說：「可能我介意呢！純粹林浩文視覺上有點問題，要配眼鏡，小心駕駛，但也很多謝他幫手拍片宣傳。」劇中角色疑似喜歡男人，朱敏瀚稱很快會揭曉真相，不過很喜歡角色經常搽唇膏的設定，歡迎廣告商找他做代言人，他說：「我發覺觀眾好鍾意我扮『HeHe』，只要是觀眾，我就無任歡迎，最緊要是會看這套劇的人，拍這套劇開拓了市場，希望陸續有來。」

JW解釋屢次缺席宣傳，全因這套劇特別旺她，拍攝時和宣傳期特別多工作，她指演繹的角色「阿強」獲觀眾大讚很搞笑，也覺得很開心，至於被批評演出時聲沙又吵耳，她則說：「天生的，沒有辦法，拍攝時已經盡量撳低把聲。」

陳瀅指JW不用帶咪聲線都響亮，這是歌手特質，相反自己經常被收音同事投訴要大聲一點。被網民嫌不夠其他拍檔突出，她說：「角色沒什麼性格，喜歡做什麼都跟別人，但後段會找到自己的性格，還會和JW變壞女孩，之後更會大變身，和之前集數極大反差。」

（即時娛樂）