黃子弘凡澳門開騷 苦學廣東歌3個月 熱情融化粉絲 (17:55)

黃子弘凡為澳門場加插廣東歌環節，頭場獻唱了劉德華的《謝謝你的愛》和尾場古巨基的《愛與誠》。（大會提供）

早年參加內地綜藝節目《聲入人心》走紅的黃子弘凡，除了以4個字名字引起樂迷關注外，他的帥氣稚嫩初戀臉，以及實力非凡唱功，成功吸納大量粉絲。上周六及日（2月22及23日），黃子弘凡舉行《除了快樂禁止入內》巡迴演唱會澳門站2025，一連兩晚吸引逾2萬名粉絲。

是次演唱會舞台設計，以一系列繽紛玩樂色彩為主題，切合黃子弘凡樂天性格。演唱會甫開始，他由預設的大型充氣滑梯現身，並唱出大會主題曲《除了快樂禁止入內》，輕快節奏炒熱全場氣氛。

性格樂天派的黃子弘凡，經常跟粉絲互動，跟台下粉絲問好：「澳門的觀眾你們好嗎？」同時問粉絲「開心嗎？」坦言希望粉絲們將不開心情緒釋放出來，粉絲們在黃子弘凡熱情氛圍下，不時大叫「黃子」及揮動應援燈棒，演唱會氣氛高漲。

當唱到抒情歌時，黃子弘凡非常掛念粉絲："I promise I love you."又反問粉絲有沒有忘記他，而《Do U》一曲亦是錄音室版發行後，首次公開演唱，別具意義，在浪漫的氣氛之下，全場萬人齊聲大合唱，非常震撼。

一輪抒情歌之後，氣氛轉換，黃子弘凡換上新衫，一身黑衣霸氣現身，唱出強勁氣勢歌曲，當中唱《歌行四方》時，盡顯其超強唱功實力，更透露喜愛當中的歌詞，感到非常有意思。第二場換上新衫，以背心Deep V上衫外搭長褸的黃子弘凡，當唱至《龍吟》時，舞衣膊頭位置突然滑下，引得粉絲尖叫四起，他將近唱畢的時候，粉絲甚至叫他把衣服脫掉，令黃子弘凡非常尷尬，並講笑說：「脫掉什麼？脫了會著涼，衣服是連在一起，脫不了。」

黃子弘凡為澳門場加插廣東歌環節，頭場獻唱了劉德華的《謝謝你的愛》和尾場古巨基的《愛與誠》，他強調為了粉絲，苦練了3個月的粵語，更問台下粉絲好不好聽，以及聽不聽懂，並指翻聽自己最初的廣東話，完全不堪入耳：「回想之前拍節目，為唱好《愛與誠》，不時都拉著基哥（古巨基）教我每一個字，粵語真的很難，到現在『像』、束的『束』，感覺還是唸不準！」

《除了快樂禁止入內》巡演首次出現點歌環節，黃子弘凡即場點選三位台下粉絲，由她們叫停大屏幕的扭蛋機，以抽出黃子弘凡需要即唱獻唱的歌曲。演唱會接近尾聲，穿上輕便服的黃子弘凡再次現身，他向粉絲表達感謝，透過《送別》這首歌，將開心正能量傳給粉絲。

（即時娛樂）