麥玲玲「Mean精」上身啄住林盛斌：你額頭鑿住「出軌」 (18:12)

蕭正楠自爆之前在橫店拍劇時，如何以圓滑的手段、誤導曹永廉買了一件超核突的衣服。（無綫提供圖片）

當朱仔打算拋書包，以地心吸力理論支持自己論點時，竟然烏龍地將愛因斯坦及牛頓搞亂，令到全場即場陷入一片爆笑！（無綫提供圖片）

Honey（左圖）和曾展望在節目內語出驚人。（無綫提供圖片）

《今晚乜都拗》昨晚開出的結局周首個題目，是爭議性十足的「精神出軌同肉體出軌邊樣更難接受」。（無綫提供圖片）

原本哈哈大笑的阿Bob，即嬲到彈起身衝向玲玲師傅正式宣戰。（無綫提供圖片）

由森美主持的《今晚乜都拗》昨晚（24日）開出的結局周首個題目，是爭議性十足的「精神出軌同肉體出軌邊樣更難接受」，覺得精神出軌較難接受的有麥玲玲、何泳芍（Honey）及曾展望，至於覺得肉體出軌較難接受的，有林盛斌（阿Bob）、顏米羔及糖妹。

昨晚一集爭辯程度激烈，麥玲玲忽然「Mean精」上身、不時啄住阿Bob，令阿Bob一度嬲到衝往「敵方陣營」爭論。玲玲師傅先是長篇大論定義何為精神出軌：「我哋講緊會上頭嘅精神出軌，例如玩手機會笑吓好開心嘅，會擾亂生活節奏嘅；肉體出軌其實今時今日喺普遍嘅男性係好簡單架啫（邊說邊向阿Bob手指指）。肉體出軌可以冇愛，精神出軌一定有愛情，最終精神連肉體一齊走埋嘅，女人揀係要兩害取其輕。」

說畢即針對阿Bob謂：「好似阿Bob成日都肚餓，佢肚餓你唔畀佢食嘢咩？佢咪暈咯，係咪吖？」起初阿Bob氣定神閒回應：「我𠵱家唔出聲住，等陣你就知死！」豈料玲玲師傅未有收手，再下一城踩多阿Bob一腳：「你額頭鑿住出軌兩個字！」之後又向著阿Bob手指意有所指說：「𠵱家啲男人肉體出軌好快冇㗎喇，差唔多年紀㗎喇。」

此言一出，原本哈哈大笑的阿Bob，即嬲到彈起身衝向玲玲師傅正式宣戰：「指夠喇！你唔好再喇！」之後不忘搞笑拋出一句：「我𠵱家即刻出軌！」

去到第二回合輪到阿Bob一方發言時，阿Bob急不及待反擊玲玲師傅：「你好擔心我有冇肉體上面出軌吖嘛？你擔心你自己先啦！你成日唔喺香港，又撈嘢又盛，你老公得自己喺屋企咋。」

除了玲玲師傅及阿Bob，曾展望及Honey語出驚人，認為精神出軌較難的曾展望說：「反正每段關係走到最後，對大家身體都冇乜求知慾㗎喇。」森美聞言大表贊同：「你講出咗好多結咗婚好耐男人嘅心態。」

Honey大膽表示支持另一半將肉體外判，並以外國新興概念為例子：「肉體出軌我哋應該學習去接受，現代社會大家都同意另一半兼顧太多角色，不如外判番少少出去，外判咗個肉體關係出去。」森美聞言大為興奮表示：「我好想贊成佢，但我驚我太太睇到。」

另本集最後4集的議題分別是「做人圓滑比有能力更重要」、「代溝產生嘅衝突，主要責任在於長輩定後輩？」、「拍拖應該揀大叔定小鮮肉」、「伴侶應該搵相似好定係互補好？」

今晚一集，支持做人圓滑更重要的，有蕭正楠、麥美恩及潘盈慧，支持做人要有能力的，是JW王灝兒、朱敏瀚（朱仔）及周奕瑋。全晚最搞笑的絕非朱仔無異，當他打算拋書包以地心吸力理論支持自己一方的論點時，竟然烏龍地將愛因斯坦及牛頓搞亂，令全場陷入爆笑！先前在節目中已展現了超強綜藝感的蕭正楠，自爆之前在橫店拍劇時，如何以圓滑的手段、誤導曹永廉買了超核突的衣服。

（即時娛樂）