MIRROR成員今年陸續出新歌,繼姜濤﹑陳卓賢﹑李駿傑後,副隊長江𤒹生(AK)的新歌《Love Is On The Way》將於明天(26日)叱咤樂壇首播及在各大音樂平台上架,而AK亦在Ig限時動態預告明午12點半到商台接受直播訪問。

另外,MIRROR的官方Ig今天(25日)宣布,由合唱《吃腐肉的鷹》的成員陳卓賢﹑柳應廷﹑邱士縉和邱傲然,將於4月12日至13日開騷,在竹翠公園舉行《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》,票價分為 $1,180 / $980 / $680,門票發售日期為3月11日中午12時正。

(即時娛樂)