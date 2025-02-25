江嘉敏離巢無綫後 現身HOY TV 孖敖嘉年麥詩敏派福袋 (20:15)

剛宣布離開無綫江嘉敏首個活動，就是跟HOY TV《健康關注組》台前幕後落區做善事，派福袋給老友記，人靚心善。首度手持HOY TV咪牌的江嘉敏表示覺得好奇妙，有機會也想跟HOY合作，任何類型節目也想嘗試，提起離開待了9年的舊東家，她忍不住哽咽。

江嘉敏在監製張志明的帶領下，與《健康關注組》敖嘉年、吳雲甫、麥詩敏、李婷婷、唐浩嘉、洪韻騏等，往旺角社區會堂派發福袋給予老友記。

首次拿HOY TV咪牌的江嘉敏說：「真係好奇妙，因為喺舊公司9年，坦白講真係有啲唔捨得，最唔捨得梗係一班同事啦，當啲散水餅運到我屋企，我一打開...我係真係有落淚嘅。」離巢後有不同的工作邀請：「我都萬萬估唔到，以為離巢消息一出，好多客戶會搵我拍劇、拍節目嘅方面比較多，我真係估唔到反而係唱歌嘅工作比較多，問我有無興趣唱歌，梗係有興趣啦﹗（仲有咩工作想嘗試？）咩類型嘅工作都想嘗試，好坦白講有好多嘢我都未試過，例如做司儀，唱歌我都試過，演唱會都叫開過，但我都唔抗拒有更多唱歌嘅機會，仲有舞台劇我都想試，因為從來未試過嘛。」

新婚不久嘅麥詩敏就被催生，可以多𢭃利市，她表示暫未有計劃。至於Wincy洪韻騏加入《健康關注組》大家庭就快3個月，她覺得時光飛逝：「我記得3個月前講嘢都唔係好流𣈱，初時好唔習慣，之前拍飲食節目好開心，講咩都得，不過《健康關注組》比較資訊性，唔可以玩玩下，我覺得自己都有進步，不過都會出錯。」

（即時娛樂）