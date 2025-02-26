黃淑蔓出道10周年盼開個唱 呷醋新歌MV被男主角搶鏡 (13:26)

黃淑蔓（Feanna）為今年第一首派台新歌《留在你在我在的腦海》舉行Music Live，獲半百粉絲捧場。MV推出後反應良好，Feanna卻說：「收到最多留言係『男主角好靚仔』，有少少嬲，我都係女主角，點解無人讚我？大家睇完新歌MV後都同我講，好唔似我。MV好多戲要演，我盡量投入角色，同平時大家喺活動、台上唱歌嘅形象好唔同，我自己好鍾意。」談到MV電影感重，Feanna表示：「我好期待未來嘅音樂作品或影視作品有多啲演戲發揮。今年出道10周年，希望有一個自己嘅音樂會作為紀念，同埋推出更多好作品，答謝大家支持。」

除了首次演唱新歌，Feanna還在活動上唱出《光引致疼痛》、《I am All Alone》、韓國人氣女團Blackpink成員Rose的英文歌《Number One Girl》等，又與10多位KK box校園大使合唱出道作《差一點我們會飛》。她表示好感觸，尤其是與一班年輕人合唱，感覺很青春和感動。Feanna說︰「今次專登圍繞新歌《留在你在我在的腦海》意境去選歌單，例如《光引致疼痛》其實好難唱，所以我好少揀嚟表演，但今日好啱氣氛，所以挑戰一吓自己。我開騷前好緊張，好彩一開唱就好快投入氣氛，沉醉喺音樂之中，好好咁享受表演。今次拍攝新歌MV時，導演Sheng經常播《Number One Girl》作為背景音樂，幫我入戲，所以特別選唱呢首歌，希望我都可以成為大家嘅No.1 Girl。」

（即時娛樂）