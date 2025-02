黃淑蔓出道10周年盼開個唱 呷醋新歌MV被男主角搶鏡 (13:26)

黃淑蔓(Feanna)為今年第一首派台新歌《留在你在我在的腦海》舉行Music Live,獲半百粉絲捧場。MV推出後反應良好,Feanna卻說:「收到最多留言係『男主角好靚仔』,有少少嬲,我都係女主角,點解無人讚我?大家睇完新歌MV後都同我講,好唔似我。MV好多戲要演,我盡量投入角色,同平時大家喺活動、台上唱歌嘅形象好唔同,我自己好鍾意。」談到MV電影感重,Feanna表示:「我好期待未來嘅音樂作品或影視作品有多啲演戲發揮。今年出道10周年,希望有一個自己嘅音樂會作為紀念,同埋推出更多好作品,答謝大家支持。」

除了首次演唱新歌,Feanna還在活動上唱出《光引致疼痛》、《I am All Alone》、韓國人氣女團Blackpink成員Rose的英文歌《Number One Girl》等,又與10多位KK box校園大使合唱出道作《差一點我們會飛》。她表示好感觸,尤其是與一班年輕人合唱,感覺很青春和感動。Feanna說︰「今次專登圍繞新歌《留在你在我在的腦海》意境去選歌單,例如《光引致疼痛》其實好難唱,所以我好少揀嚟表演,但今日好啱氣氛,所以挑戰一吓自己。我開騷前好緊張,好彩一開唱就好快投入氣氛,沉醉喺音樂之中,好好咁享受表演。今次拍攝新歌MV時,導演Sheng經常播《Number One Girl》作為背景音樂,幫我入戲,所以特別選唱呢首歌,希望我都可以成為大家嘅No.1 Girl。」

(即時娛樂)