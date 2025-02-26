小薯茄吳冰胞妹認做小三 向網紅健身教練妻道歉 (14:20)

YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳，被爆與新婚3個月的網紅健身教練William出軌。William太太FaFa Tse在社交平台上載在健身室撞破丈夫和吳泳姦情短片和情慾短訊截圖，指控「我老公偷食小薯茄泳泳（吳泳）」，又tag了吳冰，怪責身為家姐的她帶三觀不正的妹妹上堂。小薯茄隨後發聲明澄清旗下藝人跟事件沒有關係，並即時終止涉事健身教練跟個別成員的贊助合作。FaFa Tse痛斥小三吳泳和William：「明知有老公，明知有老婆都喺健身室，出軌幾次你哋一句道歉都冇。」

小薯茄發聲明後，FaFa透露阿冰已私下向她道歉，指阿冰只想幫助胞妹，沒有錯。事件惹來網民熱議，FaFa更被網民翻出舊帖子，揣測她也曾疑向舊愛派綠帽。FaFa昨晚（25日）再於社交平台公開分別與小三吳泳及丈夫的William對話截圖，吳泳對FaFa說︰「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」FaFa說︰「不要搞人老公、人哋男人，其實真係唔好，你愛惜自己吧。」吳泳再次道歉，FaFa續說︰「我哋已經被你破壞咗。一個家就係咁散。你下次俾人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。你家姐都好慘，你累埋佢。你自己幫番佢啦，佢帶你嚟健康，唔係帶你嚟搞三搞四。你哋直頭將健身混淆咗。」吳泳再次道歉。William則對FaFa表示︰「Sorry老婆，我唔知道有冇機會可以珍惜你，但我真係好愛你，我依家會做嘅係保護番你，唔想你再受委屈。」

FaFa在帖子中表示︰「End﹗40小時後，事情完。我接受你哋道歉，但已經無需要有結果，我已經冇咗靈魂，搵唔到我個心，周地都係。多謝你哋上一堂俾我大開眼界，先散個心，我已經好叻。」

（即時娛樂）