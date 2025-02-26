樂隊Dear Jane成軍20周年 宣布5月紅館開騷 (15:42)

Dear Jane成軍20周年，宣布將於5月11至14日舉行紅館演唱會《Dearest Dear Jane Live 2025》。4位成員早前在天台及樓梯拍攝宣傳海報，他們表示︰「今次演唱會叫做 《Dearest Dear Jane Live 2025》， 海報概念有啲似係一封信或者一張明信片 ，似係歌迷寫信畀我哋，又或者係我哋寫封信畀歌迷，互相分享一啲感受經歷，都呼應番我哋第一個紅館演唱會名，用寫信嘅下款『Dear Jane Yours Sincerely Live』去命名。海報喺樓梯影，可以話係代表住音樂里程上嘅每一步。天台係一幢樓嘅最高地方，但當你人在天台，你會望到對面有更多更高嘅天台。天台風景好靚，但音樂嘅里程，唔會只係停留喺一幢大廈，走完一幢樓，我們會走向另一幢更高嘅樓！而天台應該係間中走上來take a break嘅一個地方，望一望呢個咁靚嘅世界，然後我哋又繼續向前行。」

Dear Jane上次開紅館騷是2021年的事，他們表示︰「4年無開紅館，今次準備先開4場，名為『Dearest』 是『最親愛的』嘅意思，我覺得如果你嚟我哋演唱會，就會搵到最親愛嘅朋友。你哋都係我哋『最親愛的』，我哋嘅歌亦都係你哋『最親愛的』！入面有好多故事，所以希望整個表演圍繞呢個主題。」今次演唱會亦是紀念Dear Jane成軍20周年。4子被問到20年來的轉變時，Jackal（伍漢邦）說︰「好似都冇乜點變，都係對住呢幾個人去生活去玩，唔同嘅係多咗好多新歌，同埋回憶起以前嘅一啲舊歌，多咗好多唔同感受。」Howie（翁厚樑）則說︰「我記得剛剛組成樂隊嘅時候，Tim仲返緊學，依家都有自己嘅家室，有小朋友，呢20年係人生嘅一段好長嘅路，我哋最希望喺歌迷嘅人生之中，我哋都佔咗一個席位啦！大家陪我哋走咗咁遠一段路，呢次演唱會係一個慶祝，一嚟來參加一個派對！我哋有好多新環節準備同大家去表演，會獻唱我哋好多唔同年份嘅歌曲，音樂上又有新提升，我覺得會幾好玩！」

主音阿Tim（黃天翱）去年數度病倒，他希望今次騷前不會再生病︰「點樣保持健康？冇咩特別㗎，又唔會瘋狂操練，我哋係用個腦去保持健康囉，哈哈。我哋不嬲都係咁上下，燃脂就係喺騷上面發力燃燒自己啦，開騷前反而儲多啲能量，哈哈。」Nice（黎俊華）表示︰「聽番《二十年後的歌》，覺得呢20年都算成功，只係有1、2個item未checklist，其他大部分願望清單都完成到。心境上，Dear Jane冇改變過，初心依舊。咁多年我哋冇諗過目標要去到邊，我哋淨係想做好每一首歌，想上台唱到呢啲歌，令到大家開心，繼續無窮無盡，維持初心。有時都會諗，等自己老咗，呢啲嘅美好就可以留番將來瞓喺牀上面慢慢回憶！」

（即時娛樂）