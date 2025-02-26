周嘉洛40呎「過江龍」飛越錄影廠嗌爽 揭吊威也面紅原因 (17:17)

無綫劇《痞子無間道》昨晚（25日）一集，劇情講述費仁（周嘉洛飾）、符玲（陳瀅飾）、公子（朱敏瀚飾）及泰帥（黃子恆飾）前往找「就公」理論，希望可以取消符玲的「拔劍之約」，因而激嬲「就公」引發連場激戰，原本節節敗退、被打至「撻生魚」的費仁，最終拔出寶劍將「就公」刺斃。

昨晚長達8分多鐘的打鬥戲，周嘉洛除經歷「人肉呼拉圈」、「破牆而出」、「巴黎鐵塔反轉再反轉」外，還經歷了甚少出現的「過江龍」吊威也！相關約15秒的「橫飛」場口，講述「就公」一掌將費仁由婚宴大堂的盡頭，打飛去另一個盡頭，距離有成個廠咁長，即約40呎左右。

根據無綫官網曝光幕後花絮，嘉洛仔完成第一次「過江龍」後即面紅；第二次「過江龍」尾聲，被打埋牆的嘉洛更引發巨響，令現場工作人員亦慌張。雖然過程辛苦，但嘉洛2次完成「過江龍」後返回原點時，均活力十足，大擺chok甫士或「扮電兔」。嘉洛仔接受TVB.COM訪問時笑言：「我本身都鍾意吊威也，覺得刺激，雖然我塊面事後紅晒，但呢個係基因問題，我塊面好易紅，再者其實冇乜離心力，所以好爽，如果再夠瞓少少去吊呢個過江龍，我覺得直頭係好似入咗主題樂園玩機動遊戲。」

除了武鬥，昨晚費仁和「就公」還有舞鬥，嘉洛仔謙稱自己只是亂跳：「嗰啲片段其實係亂跳嘅，我本身唔叻跳舞，如果大家細心留意嘅話，應該會發現我有笑場，希望出嚟效果係配合番個氣氛啦。」嘉洛仔又爆料指袁雨就「舞替」真身是超強舞者：「佢啲動作真係好好睇，大家可以讚佢。」

原來，為袁雨就擔任「舞替」的，是在劇中飾演巫大人的李俊華（孖八）。現年42歲的孖八，除因是王祖藍表弟為人認識外，跳舞年資超過20年的他，是香港街舞界數一數二的機械舞代表。孖八亦是真人騷常客，曾先後在無綫參加過真人騷《盛‧舞者》、《全城一叮》等，並在《全城一叮》中憑藉詼諧、舞功及劇情兼備的表演炸爆全場，與林子超齊齊獲得總台主寶座。

（即時娛樂）