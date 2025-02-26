羅霖自爆曾被人借醉博懵 推開對方保護自己 毋須講禮貌 (18:15)

仁美清叙主席程瑤、永遠榮譽主席羅霖、應屆香港區亞姐冠軍陳美濤、林曉峰和劉曉彤等，昨晚（26日）出席「仁美清叙春茗暨就職晚宴」。連任仁美清叙主席的程瑤稱第四屆當選主席，愈做愈開心。她預告仁美清叙未來將舉辦多個慈善活動，包括獎學金助學計劃，捐血日及慈善步行等。為仁美清叙服務30多年的羅霖表示︰「創會容易，做下去就難，我經常『拍心口』及碌人情卡。感謝一班善長仁翁幫忙及成員團結積極參與，令今晚晚宴由本來筵開6席增至8席。單靠我和程瑤兩人的力量，是做不到的﹗」

網上流傳有仁美清叙理事出席活動時被人攬腰「抽水」，羅霖說︰「師妹不知如何拒絕人，我和程瑤有時候出席活動打扮較性感，有些男嘉賓會走過來攬腰搭膊頭，我們已練成縮骨功會避開。其他女仔可能害羞或覺得沒禮貌，但女仔一定要學懂保護自己。我曾遇過一位飲醉酒男士用力扯着我的腰，我即時推開他，毋須講禮貌。」談到感情生活，羅霖稱有追求者，她未選定，今年除了工作，也想找一位護花使者。

陳美濤表示去年尾當選後，至今肥了8磅，要開始減肥以準備5月代表香港參加亞姐總決賽。談到奪冠信心時，她表示會保持輕鬆心態，不敢奢望能躋身三甲，只希望能有個細獎。陳美濤透露推薦了幾位朋友參加下月舉行的亞姐大灣區決賽，身為面試評審的她強調不會徇私。陳美濤說︰「她們很高質素，而且做足準備，有朋友已入圍。內地參賽者很優秀，相信競爭會很激烈。幸好我不是今年參賽，否則一定無獎。」

（即時娛樂）