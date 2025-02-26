《中年好聲音》李佳宣布下月西九文化區開騷 (19:56)

首屆《中年好聲音》亞軍李佳宣布將於下月29日假西九文化區大盒舉行《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》，是同屆首位舉行個唱的女將。李佳今天（26日）在記者會上直言夢想成真，她透露曾於2019年舉行首次個人演唱會，惟當年沒太多人認識，今次是她成為藝人3年後的首個演唱會，開心之餘也有點壓力，希望門票銷情好，可以加場。

李佳擔心全晚唱爵士樂會令觀眾悶，因此演唱會的中英文歌會各佔一半。她未透露演出嘉賓名單，只說丈夫及兒子也不會上台。李佳說︰「丈夫很支持我，常幫忙打點。他不會唱歌，一開口就會令大家走開；兩個兒子的歌聲不錯，細仔是學校合唱團成員，但他們少在我面前唱歌。等他們大一點，才看會否找他們當演出嘉賓，我怕他們未必喜歡上台。」她表示下月中會前往美加演出，演唱會前一天才回港，因此要透過互聯網與樂手綵排。李佳說︰「希望能在出發前多練歌，也要努力收身。我有健身，但太愛吃，又常獲學生贈送親手煮的食物，所以只瘦了一點。」

李佳的外籍丈夫Sunny、吳大強、羅啟豪、丁文俊、支嚳儀等均現身記者會，Sunny更吻賀太太預祝演唱會成功。吳大強、羅啟豪、丁文俊讚李佳歌藝好，又自薦當演唱會嘉賓。羅啟豪稱未夠資格分享開演唱會心得，有信心李佳能應付自如。談到《中年3》參賽者得分創新高，他們最初笑稱或因為從前有伍仲衡這位評審，打分時較嚴謹，及後才說相信是今屆參賽者水準高的原因。

（即時娛樂）