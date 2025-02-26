曾樂彤親為新歌《白月光》填詞：更好地實踐成為說書人 (20:12)

曾樂彤繼早前推出反映社會現象的《社蓄完全體》及《Click Me》後，推出今年首支廣東歌《白月光》。該曲由徐浩擔任監製、作曲，編曲則由徐浩伙拍Justin Yu共同完成，填詞則由曾樂彤親自創作。

歌曲靈感源自張愛玲的小說《紅玫瑰與白玫瑰》，描繪人一生中可能會遇到兩種截然不同的女性：一種是熱情奔放的紅玫瑰，另一種則是純潔無瑕的白玫瑰。提到紅玫瑰與白玫瑰，大家都熟悉那句「紅玫瑰蚊子血朱砂痣、白玫瑰白月光飯粘子」的比喻，無非是表達未得到的珍貴，得到了卻不再珍惜的道理。

在曾樂彤版本中，歌詞的敘述方式，是在發現另一半心中有白月光後的自我調整。曾樂彤說：「如果對方心中有白月光，是否還要『佔著名分』，甘願成為替代品？每個人都能看見你的付出與陪伴，甚至對方可能會感到愧疚，但你卻在自我安慰中堅持到底。」曾樂彤表示這首歌希望讓有相似經歷的人知道，你並不孤單。

去年以獨立歌手身分回歸後，曾樂彤創作少了仔細計劃，多了一份隨心而發。這次推出廣東情歌，曾樂彤表示：「延續由心出發的創作節奏，我偏向用曲風配合自己想寫的題材。我想寫白月光已久，直到遇上這首Demo，感受到愛而不得的無奈，因此決定以一首情歌開啟2025，是一種緣分。」

不同於為其他歌手填詞時已有題材，曾樂彤表示：「面對自己的作品時，我能更好地實踐成為說書人，這是我成為歌手的動力所在。在我的腦海中，有一份題材的清單可待開發，雖然情歌看似平常，但情感這一範疇，仍有許多可以挖掘的空間。隨著每一首新作推出，我的參與度愈來愈高，這種成長感覺真實，也讓我更有信心向成為『說故事的人』邁進。」

曾樂彤與團隊到海灘取景拍MV，美術指導準備巨大化月亮，但拍攝甫開始月亮就因意外弄破，曾樂彤：「最後導演要現場即刻扭橋，完全感受到創作者臨場應變的好玩之處！特別多謝團隊的付出，大家保持住好心態好重要，辛苦大家！」

（即時娛樂）