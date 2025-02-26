AK新歌登場 打破MIRROR禁忌 公開談情說愛 體驗「鐵達尼極限」 (21:25)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）今年首支個人單曲《Love Is On The Way》搞搞新意思，由霸氣又活潑的Blue Monkey，搖身一變成為Chok爆情歌王子，以Funky曲風描繪心動洶湧澎湃︱

AK新歌找來全新班底陳考威作曲、陳詠謙填詞，AK說：「以往的快歌多數以自身感受為主，若然沒有同樣經歷的人，未必能感同身受，但是每個人都需要愛，也是生命中不能劃缺的元素，所以今年無論是快歌與慢歌，都希望以各種愛、各種情做主題，透過不同情感故事，或許是朋友真實經歷；或許是撰寫出來的故事，也想以說書人的身分，講故事給大家聽，大家亦無須猜測故事中的主角與真偽，只需要好好感受各種愛！」

至於新歌的創作靈感，原來跟經典電影《鐵達尼號》有關，AK說：「這首歌講述一個人追求心儀對象時，被愛情荷爾蒙冲昏頭腦，內心異常澎湃，更會做盡超乎想像的事，那種瘋狂就算正式拍拖後，也不一定會重現，即是子華神（黃子華）所說的『鐵達尼極限』！」不過，AK坦言「鐵達尼極限」在入行後較少發生：「我當然也會覺得某些同行長得很漂亮，難免小鹿亂撞，人之常情，不過，我會提醒自己保持理性，不要隨便出擊，以免日後在工作場合碰面會尷尬。」

為了呈現「沉船」的瘋狂，AK邀得由Dancer年代已認識的「Ki老師」，專程由英國返港排舞，配以型爆西裝Look拍攝MV，更要冒4度低溫在戶外拍攝，Deep V上陣的他仍毫無怨言，敬業樂業！他說：「MV正正是反映追求心儀對象時，內心發生了什麼小劇場，或者未必付諸實行，單是FF已夠開心，今次除了是第一次跟女主角跳雙人舞外，更加插了不少Michael Jackson舞蹈元素，事關外國早已有不少快歌是以愛情做主題，自己也想向這方面發展。」

AK坦言以情為新歌主題，並不等於愛情或拍拖，只想勇敢跳出框框，打破MIRROR「禁忌」！他說：「MIRROR已入行差不多7年，但很少歌曲談及兩性關係，總是有點忌諱，老實說我入行時已不算小朋友，希望可以涉獵一些更Man、更Flirty的題材。」AK續說：「隨著年紀漸長，反而更想探討如何經營不同的感情，如何去愛自己、愛別人、愛著正在做的事，我認為How to love是人生中的大課題，自己也在努力學習中，正好透過歌曲跟大家分享我學到的道理，也希望每個故事都能夠帶來討論空間。」

向來剛陽味十足的AK，大方分享愛情觀，的確「估佢唔到」！他說：「我在最初期的熱戀階段，一定是戀愛腦，凡事以另一半為先，做盡超乎想像的舉動。不過，當一段關係走到盡頭，應該要理性處理時，自己卻不算理性，總是拖拖拉拉；總是很多牽絆，所以How to love絕對是大家會有共鳴的主題。」

另外，AK今天（26日）到商台接受訪問宣傳新歌，大批「生粉」（粉絲暱稱）在商台外守候，AK做完訪問亦跟生粉揮手及打招呼，其間他亦接受簡短訪問。

（即時娛樂）