健身教練William蒲頭道歉 稱程人富肥蚊從未涉違法行為 (22:28)

YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳，被爆與新婚3個月的網紅健身教練William出軌。事後吳泳向William太太FaFa道歉：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做甚麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」

至於William原先將Ig帳號轉為私人，今天（26日）則再公開Ig，晚上7時許他以黑底白字向太太道歉：「我對唔住老婆。對唔住我老婆屋企人，全部責任都係我身上，係我偷愉（偷）背叛尼（呢）段關係在先，作為老公我由得我老婆承受尼（呢）一切，我最錯，要打要鬧我都受。」

到晚上9時，William再在Ig以黑底白字撰長文，他對於過去言行深感懊悔：「在這段時間裏，我的行為不僅嚴重影響了我的太太及她的家人，也讓關心的朋友們擔憂。在此，我誠摯地向各位致歉。同時，我亦要向小薯茄團隊表示歉意。是次事件不僅對幕前演員造成困擾，更令整個公司受到不必要的影響。」

同時，Willian澄清程人富及肥蚊從未涉及任何違法行為：「之前的相關言論純屬我一時情急下的說辭。此外，阿冰及小薯茄團隊從未訛稱阿冰的妹妹為小薯茄成員，全因我向妻子介紹為『小薯茄泳泳』，誤導了妻子，我對是次誤導式說話，向妻子及小薯茄深感抱歉。」

最後William稱會深刻反省自己過失，努力改正，盼以實際行動彌補過錯：「再次向所有受到影響的人誠心道歉。」至於FaFa的Ig原先亦設為私人，之後又變回公開帳號。

相關新聞：小薯茄吳冰胞妹認做小三 向網紅健身教練妻道歉

（即時娛樂）