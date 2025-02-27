林盛斌公開指摘曾展望過分 戴祖儀麥美恩怒打吳業坤 (16:00)

森美主持的TVB節目《今晚乜都拗》今晚（27日）播出新一集，辯題為「拍拖應該揀小鮮肉定大叔」，支持小鮮肉的有麥玲玲、曾展望、黃瀅仴，支持大叔的有糖妹、林盛斌（阿Bob）及顏米羔。雖然麥玲玲與阿Bob繼續大玩針鋒相對，但卻遠遠不及曾展望搶鏡。被視為「小鮮肉」代言人的他知道有女性認為小鮮肉入世未深，未必懂得照顧生病的另一半，有機會連買什麼粥也無從入手時忍不住反駁。他說︰「咪住！27歲唔係弱智㗎﹗買碗粥我識㗎喎，白粥吖嘛！」森美要曾展望在黃瀅仴及麥玲玲之間2選1做拍拖對象，曾展望竟對麥玲玲做出一個類似「噴飯」的表情。阿Bob激動站起來，當眾指摘他過分︰「你頭先擰過去嗰個樣，直頭好似見鬼咁﹗」曾展望百詞莫辯，最終只能擁着麥玲玲伸冤。

明晚播出的最後一集辯題為「伴侶應該搵相似好定互補好」，支持相似的有戴祖儀、吳業坤（坤哥）、麥美恩，支持互補的有商天娥、顏米羔及陸浩明（6號）。戴祖儀為了增加說服力而說出16型人格理論，還分享自身拍拖經驗，說自己差不多單身了兩年，惹來麥美恩及坤哥追問其舊愛身分。戴祖儀和顏悅色地回答麥美恩，卻半咆哮叫坤哥收聲。她對坤哥說︰「關你咩事？講到拍拖方面，邊個夠你多？」坤哥答︰「你上一個咪贏到我囉﹗」坤哥忽然爆料，戴祖儀呆了半秒，再拍打他及叫他收聲，令全場嘩然。坤哥隨後將目標轉向麥美恩，指着麥美恩說：「萬一生咗個小朋友似佢，一世磨滅唔到嘅烙印嚟㗎嘛！」麥美恩立即拿起記事簿怒打坤哥，現場一片混亂。

（即時娛樂）