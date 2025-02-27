劉嘉玲珍貴青澀照曝光 彭秀慧林德信曬舊紙幣照憶當年 (16:11)

為響應滙豐銀行160周年徵集故事活動，劉嘉玲以及多位藝人紛紛在社交平台，分享自己擁有的舊物及回憶。

劉嘉玲在社交平台分享珍藏舊照，並曬出一張舊版500元紙幣及舊錢罌。原來這張看似不起眼的紙幣，背後竟藏著她的昔日回憶。劉嘉玲透露當年出一份糧時，收到這張舊版滙豐紙幣，珍藏至今。

劉嘉玲1982年加入藝員訓練班，1983年畢業後出道，她大爆當時人工只有2000元左右。可想而知，在當年500元確實並非小數目，但她仍選擇儲下這張紙幣，她感慨說：「𠵱家拎上手都仲會勾起嗰份感動同回憶。」劉嘉玲同時曬出珍藏舊照，照片中的她略施脂粉，笑容青澀，充滿青春氣息。

彭秀慧、林德信等也在社交平台分享回憶。彭秀慧曬出珍藏的5元紙幣，並透露這是她出世當年、最後一代發行的5元紙幣，是媽媽特地儲下來紀念。彭秀慧自稱是「五蚊紙世代」，引發網民驚呼：「原來彭導都咁大個！」翻查資料，香港的5元紙幣於1975年開始停產，80年代開始，逐漸不再流通，屬於最後一批「五蚊紙世代」的香港人，今年剛好踏入50歲。

林德信亦分享一則有關5元紙幣的童年往事。他透露小時候曾把家中收藏的5元紙幣「大棉胎」帶到學校炫耀，結果不小心在校園弄丟，幸好家裏珍藏不少，所以他才沒有被「家法伺候」。

（即時娛樂）