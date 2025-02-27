痞子無間道｜曾文心史穎喬4小花 跳海市蜃樓版美少女戰士 (16:27)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）主演的TVB劇集《痞子無間道》，昨晚（26日）一集講述捕長思朗（麥美恩飾）成功潛入壹將宮城後，決意開青樓與四大門派抗衡，更派出4名黑面神手下燕尼瑪（史穎喬飾）、韓思丹（李海銅飾）、齊寶芳（曾文心飾）、鄧美欣（楚碧涵飾）及一名外援趙美詩（陳欣茵飾）出任名妓。4名「美少女捕快」在青樓開張當日，齊以真‧美少女裝束勁歌熱舞「海市蜃樓版美少女戰士」娛賓。5女為了這場約1分半鐘的歌舞走進錄音室錄音，又排練了2日共12小時。

曾文心在這場戲中做出直立式一字馬動作，她接受TVB.COM訪問時透露4歲開始學芭蕾舞及中國舞，之後也曾學民族舞、踢踏舞、Urban Dance、現代舞、爵士舞等。她說︰「我真係好鍾意跳舞，喺《痞子》跳完美少女戰士後，我重拾跳舞熱誠，亦對瑜伽有興趣，早前更成功考到瑜伽導師牌。」史穎喬談到4位美少女長期面黑黑時說︰「想表達出一種被迫娘為娼嘅感覺，就算心入面不願意，但因為要服從上司指令都要頂硬上，所以變咗成日面燶燶咁。」鄧美欣首次拍古裝劇，笑言終於夢想成真，十分開心。她更應監製要求出動愛犬「常威」飾演警犬︰「最開心就係可以同佢一齊拍劇，同埋狗狗都有片酬。」

（即時娛樂）