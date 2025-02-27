亞洲電影大奬｜藤岡靛率青年大使3.15現身商場 跟影迷近距離接觸 (17:00)

贏得康城影展一種注目單元最佳電影的《狗陣》，導演管虎與男主角彭于晏將同台分享電影中魔幻元素的背後寓意。（大會提供）

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮，將於3月16日（周日）假西九文化區戲曲中心大劇院舉行，紅地氈和頒獎典禮當天下午5時，在亞洲電影大獎學院YouTube頻道進行現場直播，並由TVB Plus獨家轉播。

早前曝光的亞洲電影大奬主題節目，包括國際電影聲音大師杜篤之大師班，以及4場匯聚一眾本屆大奬入圍者的影人對談活動，讓影迷及電影業界高度期待，亞洲電影大獎學院今日再公布兩項重量級節目，包括與百老滙電影中心協辦的「亞洲電影巡迴放映—第18屆亞洲電影大獎精選電影」，逾20位國際知名影人登場，親臨香港參加映後活動，從導演、角色演繹、編劇、攝影、剪接、配樂、美術及造型設計等不同範疇，分享各自創作心得和幕後故事。

由亞洲電影大奬大使藤岡靛、4位青年大使包括《出貓特攻隊》泰國演員茱蒂蒙‧瓊查容蘇因（Aokbab Chutimon）、《關於我和鬼變成家人的那件事》台灣演員林柏宏、《年少日記》香港演員盧鎮業及《Drive My Car》日本演員岡田將生（OKADA Masaki），連同泰國當紅偶像Win Metawin，一同於3月15日晚，現身apm商場與觀眾會面互動，為3月16日舉行的頒獎典禮預熱。

是次放映包括入圍本屆亞洲電影大獎最佳電影及最佳導演的3部作品，包括《乘著光的幻想》、《狗陣》及《破墓》。第77屆康城影展評審團大獎的《乘著光的幻想》，導演帕亞卡帕迪亞將帶同剪接Clément PINTEAUX來港，在映後分享現代印度女性所面對的種種困難。

贏得康城影展一種注目單元最佳電影的《狗陣》，導演管虎與男主角彭于晏、美術指導霍廷霄及李暢、視覺效果尹端陽，將同台分享電影中魔幻元素的背後寓意。另外，以《破墓》在韓國勇奪百想藝術大賞最佳導演的張在現，將會帶同一眾入圍本屆亞洲電影大奬的製作團隊，出席映後談活動，詳解當中的故事轉折及各個段落所影射的真相意涵。

本屆亞洲電影大奬大使藤岡靛與青年大使岡田將生，攜來在日本票房大賣的最新作品《Last Mile》，電影講述購物界盛事「黑色星期五」前夕，一連串包裹爆炸事件而讓全日本陷入恐慌，物亞洲電影大奬流中心團隊需要盡快收拾這前所未有的局面。藤岡靛與岡田將生將親自現身映後活動，分享拍攝趣事。

2屆亞洲電影大獎最佳男主角役所廣司會再度來港，出席《新活日常》的映後談，與影迷憶述多年以來的影視經歷，以及5次入圍兼2奪亞洲電影大奬最佳男主角的回憶。

（即時娛樂）