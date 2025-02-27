黎展峯生日會派膠又燒腸仔 盼到啟德睇師兄霆鋒開騷 (19:08)

歌手黎展峯（Andy）今個月生日，踏入27歲的他日前與一眾「黎膠」（粉絲暱稱）慶祝，他們下午生日Cafe、晚上生日BBQ，馬拉松式慶祝勁開心。

下午場的生日Cafe，Fans們一早到場佈置，場內貼滿Andy相片及播放Andy歌曲，十分用心，Fans又於旺角買下LED電視廣告，為Andy送上生日祝福，出錢又出力。晚上的生日BBQ，為了回報Fans，Andy為每位Fans燒腸仔，又向他們送上泥膠，Andy謂：「因為我啲Fans叫『黎膠』，希望可以回番一份有心思同代表性嘅禮物。」既搞笑又溫馨。

BBQ期間，更即興舉行了「廚神大賽」，Fans選取食物燒烤，然後由Andy選出燒得最好的5位成為「廚神」，Andy指雖然大部分Fans看似不太會煮食，但看得出他們竭盡所能避免他肚痛，但仍有「地獄廚神」出現，他笑說：「有一份扇貝，令到我條脷鹹咗5分鐘，但冇人整唔熟食物，返到屋企都冇肚屙。」

今年已是第2年Fans跟他慶祝生日，Andy感恩表示：「由上年人數開到2爐，到今年開到8個爐，對自己嚟講，亦都係好好機會報答大家。因為啱啱呢半年辛苦大家每一次落公司Concept store聽我唱歌，由夏天聽到冬天，日曬雨淋，每次都全力支持我，希望大家BBQ玩得開心、食得開心，亦都希望之後每年都同大家慶祝。」

問到生日願望，Andy直言希望去到啟德：「希望今年去到啟德... 睇謝霆鋒師兄演唱會。」他接着說：「希望今年養成早睡早起、食多啲生果習慣，等個人變靚啲，同埋希望今年嘅歌繼續畀到力量大家。」

（即時娛樂）