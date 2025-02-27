呂爵安談友情 歷太多回憶 跟好友Farewell兼訴心聲 (21:49)

28歲的呂爵安（Edan）入行快將7年，今晚（27日）Edan在Ig貼出和朋友合照，他將朋友仔遮樣，並抒發感受談及友情。Edan表示一直以來，身邊都有一班由細玩到大的朋友，有兩位更是由小學三年級開始認識，然後一同升上同一間中學，再認識其他幾位朋友。由中學開始，他們日日一齊食午飯，放學後一同打波，逢周末就食飯兼去網吧打機。

Edan表示其間有人到海外讀書，在香港的就升讀不同大學，彼此生活圈子已不同，現時大家已工作，加上有人移民，見面機會少了很多，無論打機朋友及打波的波腳都愈來愈少。

Edan寫道：「但可能因為真係都差唔多識咗20年，可能真係太多一齊經歷嘅回憶，可能真係一直陪伴住大家唔同嘅人生階段。所以好奇怪嘅係，即使好少見面﹑好少傾偈﹑好少再可以一齊玩，甚至唔知幾時再有機會齊人見面都好，呢班人永遠都係你嘅朋友，呢份友誼永遠都會喺到。

我有時都會諗，如果我哋係中學之後先認識嘅話，一定唔會成為好朋友，但就係上天安排嘅緣份，令我哋成為咗一生嘅朋友，你話奇唔奇妙。（佢哋睇到呢度肯定覺得我好肉麻）

喺香港嘅又少多一個人了。Farewell特登想去返以往逢星期六都去嘅網吧玩，原來已經執咗；想食返成日一齊食嘅刀削麵，冇開。」

（即時娛樂）