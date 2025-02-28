羅霖被走數損失300萬酬勞 做人留一線 不想告上法庭 (15:45)

羅霖昨晚（27日）出席活動時透露近日在工作上不斷出現狀况︰「明天本要去新加坡為美容活動擔任剪綵嘉賓，但我突然收到取消通知，現在要處理機票等問題，而且我只收了出席活動的訂金；我去年與一間網上平台公司簽了合約，9個月做12場直播。合約將於今年3月底結束，但我至今只做了5場，因此可能要透過律師追討6位數字尾數。做藝人經常遇上這種狀况，我曾跟兩間公司合作，合約為期兩年，每個月出糧當股份。我以為雙方關係好，但對方一年沒出糧，數目接近7位數。」

羅霖透露試過最多收不到接近7位數的酬勞，而對方的公司目前仍在營運。雖然如此，她不打算告上法庭︰「世界是圓的，做人留一線，寧別人負我，我不會負人，但求問心無愧。蝕底？我不想事情那麼複雜，而且打官司費神又花時間。希望與藝人合作的公司，會惜我們多一點。我們付出了10分努力，能獲得10分報酬。」她坦言入行逾30年，曾被走數4次，損失200、300萬酬勞。羅霖說︰「不止我一個，其他藝人也曾被走數。我已學精，會在合約列明，出席活動前收一半酬勞，餘下一半在出發前收取以保障自己。」

黃百鳴（原名黃栢鳴）涉內幕交易遭證監會控告，准以20萬元保釋。羅霖稱不知道︰「可能是協助調查吧，稍後才知詳情，希望他沒有事。新一年，我希望朋友都平安無事，事事順利。」去年與《中年好聲音》龍婷傳緋聞的已婚演唱會製作人丘亞葵昨晚也有現身活動，惟拒絕受訪。

（即時娛樂）