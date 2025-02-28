阿龍｜鄭中基為角色半年內增磅再收身 艱苦鍛練過程曝光 (16:42)

鄭中基（Ronald）與胡耀輝（Mark）聯合執導，兼與周秀娜、姜皓文、傅舜盈等主演的電影《阿龍》快將上映。鄭中基在戲中飾演的阿龍，在8歲女兒（傅舜盈飾）被人口販賣集團擄走後不惜付出一切代價，化身成雙手沾血的復仇者。由創作到電影誕生，Ronald面對不少難題，當中最艱辛的任務是為角色在半年內增磅和減磅。他的健身過程在最新發放的電影製作特輯中曝光，他與胡耀輝亦首次剖白為了這部電影去到幾盡。

作為聯合導演之一的胡耀輝十分佩服Ronald為角色艱辛鍛練︰「作為戲中的父親，他可以不惜一切去到無盡頭；為了戲中阿龍的角色，Ronald同樣可以去到好盡！《阿龍》這部戲如何誕生？一切從Ronald在看新聞上一些報道時，發現很多家長對子女的疏忽而種下禍根，導致很多小朋友發生了很多意外，所以很想透過這部電影帶出一個信息，小朋友只要你看少一眼，都會鑄成大錯。」

Ronald和胡耀輝在電影開拍前，需要先解決一大堆難題。Ronald說：「第一個難題是阿龍報仇的過程，要控制暴力程度，若過分暴力會令觀眾不安，但又想借不安來警惕父母、家長。第二個難題是我們需要分開兩個階段拍攝，第一部分拍完要停半年，喼弗練好自己身體狀態，最辛苦是要不停吃，每天都要吃很多餐，否則不夠肌肉。一時間要吃這麽多，很辛苦！不過，我吃了這麼多，連拉鐵塊的氣力也不夠，高估了自己，但既然開了個頭，唯有撐下去。後來，我做到一些成績出來，時間上卻要開始收身。收身比增磅更艱辛，我開始節食，只能吃雞胸，戒掉所有肥膩食物。有些工作人員卻天天以雞腿來引誘，我要經常提醒自己戒口。已經沒好東西吃，還要跑步鍛練體能。」

Ronald坦言他在最後階段不算滿意自己的狀態，但老闆和Mark收貨，加上飾演其女兒的小演員大得快，不能叫團隊不停地等下去，否則會對電影拍攝造成一定的影響。

（即時娛樂）