陳凱琳出世時瞓足3個月暖氣箱 母親解釋女兒英文名由來 (17:08)

陳凱琳（Grace）與母親劉惠嫺（Connie），日前結伴接受新城節目《Ben同Benson Chur到行》訪問。Grace作為3子之母，同時兼顧藝人及KOL工作，與丈夫鄭嘉穎也工作忙碌，她被問到兩人如何分工照顧兒子時說︰「我係慈母，嘉穎喺育兒上比我嚴肅﹗佢都唔想做衰人，但做媽咪永遠都係慈母，所以佢就變咗呢個角色。不過，我哋有個共識，有啲嘢唔可以太鬆，例如過馬路時一定要拖住，我哋就會較嚴肅去教小朋友，因為關乎危險，我哋就會統一啲。」陳媽媽透露3個外孫精力旺盛，而且各有不同性格。她表示︰「大孫仔好活潑，佢見到乜就會聯想到第二樣嘢，個人好有公義；二孫仔好鍾意玩砌圖，佢上嚟我屋企會坐埋一邊自己砌；最細嘅孫仔成日周圍走，又要搵我隻貓，又鍾意淋花，好活躍。」

Grace在節目中反客為主訪問母親：「你覺得你做咗婆婆之後，會唔會比照顧我時縱容咗呢？我見到有少少，但可能係我偏見。」陳媽媽否認，說自己不敢縱容3個外孫仔。她說：「我好想同你、同嘉穎嘅步伐差唔多一致，盡力去適應你哋嘅家規同教訓。小朋友咳，唔准食甜嘢，我真係唔畀，我好合作。我唔想去混亂你哋嘅思維，同埋你哋點會去害自己小朋友，一定係畀最好，一定有原因先咁做，咁我唔使明白，我去配合就好。」Grace於事業黃金期結婚生子，她坦言很樂意當媽︰「最重要係調整好時間，盡量每件事都做好。嘉穎成日提醒我，佢話做人唔可以咁貪心乜都做晒，要一樣一樣做，先可以滿分。我老公嘅價值觀非常好，佢畀啲仔知道錢唔係必然有，要掙番嚟。我哋喺屋企時會畀啲家務小朋友做，例如執碗、揼吓骨，之後就畀1、2蚊佢哋，等佢哋知道唔係打開手板就有錢。 」

Grace希望3個兒子將來能互相幫助，兄弟情不變。她說︰「佢哋打交係必然，但打還打，希望佢哋會愛惜對方，將來哥哥或細佬需要幫忙，都要盡量去幫，因為佢係你嘅家人，呢個愛係無可取替。」節目尾聲時，Grace與陳媽媽分別向對方送上《Dancing Queen》及《Amazing Grace》。陳媽媽說︰「佢（Grace）出世時又奀又瘦，只得4磅幾，住暖氣箱住咗3個月。我記得護士抱佢出嚟時，佢塊臉發光，我覺得好graceful，即刻加咗英文名叫Grace，所以佢嘅出生係好amazing。」

（即時娛樂）