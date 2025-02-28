成龍賀北京英皇電影城開幕 謝霆鋒︰這裏助我達成夢想 (18:23)

Mani跟張藝謀與楊受成合照，她笑言要楊老闆投她執導的首部電影。（大會提供）

成龍、謝霆鋒、張藝謀、馮小剛、葛優、張國立、劉雅瑟及管虎，今天（28日）出席英皇影院集團於北京三里屯的英皇電影城旗艦店開幕禮。這是英皇影院集團繼2019年後，在北京開設的第2間電影城。英皇集團主席楊受成與謝霆鋒特別為醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上。

霆鋒與英皇娛樂營運總裁霍汶希（Mani）及劉雅瑟一同分享對英皇電影城的看法。霆鋒說︰「這些年來都一直專注電影發展，由《線人》到《怒火‧重案》，以至《海關戰線》，我都想發掘電影的不同可能性，電影城就是協助我達成夢想的地方。」

劉雅瑟首次以影后身分參加英皇電影城開幕禮，感受至深。她分享道：「身為演員，覺得電影城就像家一樣親切。雖然自己這些年都在內地拍戲，但對香港始終情有獨鍾。聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，覺得好開心，希望可以拍攝更多港味作品。」

楊受成表示︰「對中國內地電影市場十分有信心，三里屯店於去年年底已試業，生意十分理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。今次安排盛大開幕禮，獲重量級嘉賓到場支持，包括中影集團董事長傅若清作為特邀嘉賓；三大名導，又有影帝影后及金牌經理人，尤其是我老友國際巨星成龍特意從美國飛來給我一個驚喜，令我十分感動。能夠邀得幾位內地享負盛名的大老闆大導演到場，連本來想為啟德演唱會專心練歌的霆鋒都二話不說立即過來。」

霍汶希在社交平台分享的小片段受網民熱捧，成為了流量密碼，連老闆和霆鋒都笑問她是否想轉行投身電影界，自編自導自演。霍汶希即場叫老闆投資她執導的首部電影及贊助她所有英皇演員費用，她可以安排電影由英皇電影城獨家播放，並謂會安排很多親朋好友包場觀影會。

（即時娛樂）