周嘉洛陳瀅朱敏瀚王灝兒 再合作變友情考驗 幾乎反面收場 (19:52)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）、王灝兒（JW）因合作劇集《痞子殿下》而成為好友，更因關係太好而傳出緋聞，豈料4人再合作《痞子無間道》時，卻關係決裂幾乎反面，嘉洛及JW更被鬧到喊。

據了解，原本老友鬼鬼的他們拍攝時曾吵架，嘉洛與陳瀅經常開火，JW更被朱敏瀚鬧到當場爆喊。嘉洛透露︰「我拍攝時只是忍住，曾走入男廁喊，喊完再出來拍，更曾與JW在城門下互吐苦水﹗當知道開拍《痞子無間道》時，我很期待，但事與願違，因為大家也成長了，各持己見，有自己一套，合作時有分歧，想做自己想做的事，所以就吵架了﹗不過，我和陳瀅只是帶感情地理性討論，是『小辣』﹗」陳瀅同意道︰「JW與朱仔的吵架才是『中辣』﹗我和嘉洛未去到爆喊那麼嚴重，是我罵嘉洛，但他沒當場哭出來。」JW坦言因為委屈才哭出來，她指住朱敏瀚，語帶揶揄說︰「因為他的角色比較衰和直接，他入戲，未開機拍攝已很投入，所以我不可以辯駁。難道可以會罵人時不投入麼？他很專業，我怎可投訴他﹗我轉數不夠快，拍攝時間又緊逼，所以他就直接一點。是我的錯，不幸地與他合作最多的人是我，最明白他的性格就是我。不過，我沒有委屈到不想拍。」朱敏瀚回想當日看見JW哭時，自己也嚇了一跳。他說︰「我2009年入TVB，拍了15年劇，第一次遇到這情况。其實，我穿上戲服才如此，但沒有後悔罵哭了她，都是大家用不同的方法為件事好。我的角色性格衰，我只是投入角色﹗」

4位主角今輯在角色形象上去到盡，陳瀅不介意其角色有臭味︰「我的角色造型依然靚，臭對我的演出沒影響，只是辛苦了幕後同事要在後期製作上加上蒼蠅。我覺得幾可愛，像童話故事的公主，只是小鳥和小狗變成蒼蠅。」JW為角色增肥兼剪短髮，她自嘲劇中的自己似一個波，拍完後花了2年時間才把頭髮留長。同樣為角色增磅的還有嘉洛，他笑言在劇中有貌似全裸的場面，其實他拍攝時穿了4、5條打底褲。嘉洛續說︰「我們再次合作，關係已像家人，所以才不再說客套話。為了這套劇，我們令彼此的關係一度緊張，但完成後又再次老友鬼鬼起來，沒有芥蒂，友情沒變。《痞子無間道》在3個月內拍完，我們當日錯在太顧及拍攝時間，幸最終也順利完成。我們已有足夠準備開拍第3輯，希望下一輯是時裝劇。」

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（即時娛樂）