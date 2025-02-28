邱芷微陳志忠望婚後生1子1女 林淑敏祝好友早日願望成真 (21:07)

於無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy），今天與曾參與《功夫新星》的陳志忠（Wilson）結婚，於尖沙嘴某酒店舉行婚禮及晚宴，獲林淑敏、歐瑞偉、李君妍等圈中好友到賀。一對新人黃昏時受訪時三度咀嘴，非常甜蜜。

Wilson月中時曾入院開刀，手術傷口未康復，他感動獲一班兄弟姊妹幫忙︰「我昨晚早休息，可以將心底話通通說出來，除了姊妹安排講的愛的宣言，我也秘密準備了另一段愛的宣言，連兄弟姊妹也不知。」他坦言與太太愛情長跑10年，很希望給她一個名分。提到情人節當天突然入院，Wilson說︰「那天突然肚痛入院，醫生說我的腸移了位要立即做手術，因此留院6天。相信是情人節前一晚Chelffy與姊妹開單身派對，我在家無所事事就做倒立掌上壓所致，所以我後來將婚禮工作都交給Chelffy，令她肩頸膊痛要針灸。」Chelffy與Wilson坦言因擔心婚禮要延期，幸最後有驚無險。Wilson曾患癌，Chelffy則有類風濕關節炎，希望生一子一女的他們被問到可擔心生育計劃會受影響時，Chelffy說︰「要預備這件事先要減藥半年，還要觀察，之後調理身體也需要一年，急不來。」

林淑敏表示Chelffy與Wilson能結婚，實在不容易。她說︰「Wilson身體不是很好，但他是暖男，Chelffy也是200分好老婆。希望她快點懷孕生子，下次參加他們孩子的百日宴。」談到鄭世豪也獲邀出席婚宴，林淑敏強調他們沒問題，見面不尷尬。

（即時娛樂）