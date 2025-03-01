梁思浩加入新城電台主持新節目 為聽眾解答命中疑難 (20:16)

梁思浩今天（1日）宣布為新城電台主持新節目《命運解惑師》，他受訪時表示去年已收到新城首席營運總監馬浚偉的邀請，但因檔期及製作問題延遲了一年才開咪。思浩說︰「現代人喜歡聲畫同步，我親自找廣告商支持視頻製作。而且我主持的無綫節目《直接靈接觸》不斷添食，接下了新加坡和馬來西亞的靈異節目，都要排隊找數。」方大同上月病逝，思浩直言很不開心︰「我們認識了20年，他曾為港台《瘋show快活人》擔任客席主持。方大同是有才華的音樂人，就像我小時候認識的陳百強，但與人有隔膜。他有嚴重潔癖，我當年曾勸他，在娛樂圈工作要學會共融。」

思浩留意到很多人在最近5、6年陷入困局，因此決定充當解困師，透過這個節目邀請不同師傅或專家，幫聽眾解答命中的疑難。他透露曾幫助財困的韓君婷做財務整合，惜對方最後捱不住，已於年半前移居英國生活。他說︰「我在各方面提供幫忙，拿出了多少錢就不透露了。我想盡量幫助每位朋友走出困局。她現在生活ok，陪伴年老的父親過平淡日子。幫她接工作？除非工作有持續性，酬勞可助她有更好生活。」談到李珊珊復出幕前做網上節目，思浩說︰「吳家樂與珊珊是好朋友，他知道珊珊想復出，就叫我給她一些意見。珊珊現在的心理質素，較我跟她通電話時好好多。她已破釜沉舟，離開了困局。每個人在不同階段都會有變化，希望大家不要批評她的外形﹗」

（即時娛樂）