啟德體育園開幕｜甄子丹挑戰劍后江旻憓 劉德華驚喜現身 (22:26)

甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉蒨文、容祖兒、李幸倪（Gin Lee）、葉麗儀、張天賦（MC）、李宇春及張杰等，今晚（1日）為「啟德體育園開幕典禮」擔任演出嘉賓。祖兒打頭陣出場，與30位年輕舞者跳唱《越唱越強》；MC與Gin Lee隨後輪流出場獻唱《記憶棉》及英文歌《Stronger》；林子祥與葉蒨文夫妻檔壓軸出場，合唱歌曲《10分12吋》。

甄子丹與巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓在台上進行重劍比賽，2分鐘內先贏5劍為勝。甄子丹一度領先，最後仍不敵對手，敗陣收場。江旻憓賽後表示︰「原來主場是這感覺，很感動，亦很榮幸可以跟『宇宙最強』學習，承讓承讓！很多謝葉師父團隊，令我學到以德服人，輸贏不重要，最重要與家人食飯。」甄子丹稱很榮幸和市民一同見證開幕時刻，他表示只打功夫未夠彰顯表演環節的精神，於是提議與江旻憓比劍。他說：「我不自量力來獻醜，她打得非常之好，又靚女、有能力加上很謙虛，是個很好的學習榜樣。」

現場熒幕播出朱玲玲伙拍羽毛球名將林丹，跟葉蒨文及蔡贇進行羽毛球比賽的片段。葉蒨文分享感受時說︰「林丹很客氣，稱未試過在那麼大的場館打球，其實他是未試過年紀那麼大的拍檔，我好像比他的媽媽年長少許。」朱玲玲自言與葉蒨文的年紀加起來已逾120歲。開幕典禮尾聲，劉德華以神秘嘉賓現身。他與一班創園幕後功臣在台上與觀眾自拍，然後將自拍照片及重要資料放入時間囊，並將時間囊封存。劉德華自稱是啟德街坊，爸爸是駐守機場的消防員，他表示從小在鑽石山居住，在黃大仙、新蒲崗讀書，長大後也把公司設立在附近，見證啟德由機場變成現在的體育園。

容祖兒談到在啟德演出的感受時說︰「好榮幸、好興奮，感覺好新鮮﹗場地好大，音效都好好。想唔想喺度開騷？一定想，一定好玩。呢啲戶外場館睇就睇得多，所以期待自己可以喺呢度有一個屬於自己嘅演唱會。」

MC說︰「今次嘅表演係最緊張一次 ，不過冇影響到我享受個舞台！ 今次嘅舞台非常大，有好多唔同機關。我綵排時已經幻想緊，如果自己開演唱會時，場面會係點。他朝有日如果可以開個人演唱會，我希望可以用多啲舞台設計！《記憶棉》呢首歌大會揀嘅，算係我嘅代表作，好榮幸可以以呢首歌作為我係大場嘅第一次表演歌曲。我會繼續努力，希望終有一日可以係係啟德呢個場開個唱啦！」

Gin表示︰「見到全場坐滿咁多觀眾，感覺係『嘩』，原來會有啲緊張，但好快就享受呢個舞台，因為我只係唱一首歌，要好好把握喺呢個台上嘅感受，非常希望有機會喺呢度開騷﹗」

（即時娛樂）