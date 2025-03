next

音樂才子方大同上月21日病逝,終年41歲。當年方大同聯同張繼聰﹑張敬軒和王菀之(Ivana)被封「唱作四小強」。張繼聰與謝安琪與方大同同期加入樂壇,是相識20年的好朋友,張繼聰得知好友死訊,只說「Sorry...太難過」。

今日(2日)凌晨張繼聰在Ig限時動態以黑底白字吐心聲:「今日好漫長,每次一停低,就諗番起好多以前嘅嘢,好多好多,越諗越多。忍唔住睇番我哋啲message,聽番你把聲。今日send咗好多message俾你,雖然你冇覆我,不過我知道你收到。

好多好多人同我一樣,為咗你,好難過,流咗好多眼淚,我想像到你嘅表情,你實係笑笑口話『唔駛啦﹗』,你咪俾我哋喊吓囉。

兄弟,之前就算幾耐冇見,分開幾遠,每次一傾番計(偈),都有一種『親密』,我會永遠記住呢種感覺,呢種親密就係我哋嘅聯繫,好多謝你對我同Kay嘅愛,Thank you brother﹗你好叻仔,完成咗一段超級精彩嘅旅程,You are our Legend,We love u Soulboy!」

王菀之則在Ig限時動態貼出心碎的emoji,並配以方大同歌曲《南音》悼念對方。

