炎明熹睇音樂劇感觸眼濕濕 分享感受吐心聲：一定會好起來 (12:49)

Gigi在台下分享感受時說：「希望大家為自己努力奮鬥而加油，無論是想做什麼事都好，一定會好起來和一定做得到！」（林蘊兒攝）

Gigi在6年前參與另一音樂劇演出，見她化濃妝又盤起長髮，穿短褲露長腿，充滿青春氣息，她重看自己昔日片段也忍不住笑。（林蘊兒攝）

炎明熹（Gigi）去年6月傳因合約問題遭無綫雪藏，幕前演出接近零，至今已逾大半年，仍未有「解凍」迹象。專注學業的Gigi不時在社交平台上載生活照，跟粉絲互動。昨晚（1日），Gigi在姑丈陪同下，現身海洋公園劇場，欣賞由曾經培訓她的音樂學院所主辦的原創音樂劇《深海鰭遇》。她全神貫注看足全場，有觀眾向她打招呼再邀合照也來者不拒。

當接近完場導師分享演出感受時，台上播出Gigi在6年前，參與另一音樂劇的演出片段，見她化濃妝又盤起長髮，穿短褲露長腿，充滿青春氣息，她重看自己昔日片段也忍不住笑。當年有份與Gigi同台演出的T.MAX海淦清，走落台遞咪給Gigi，講述當年演出感受。

Gigi起初有點不知所措地說：「有人教我，如果不知要說什麼，就講一句『真係好唔簡單』，便可以解決問題。我知道大家為了這齣劇，花了許多心思和心機，亦知道大家生活好忙，可能忙返學或返工，但也抽時間來追夢，參與這套我稱之為『盛宴』的舞台劇。」

Gigi表示重看昔日片段，感覺青春也難忘，而且好有火。她形容當時雖然不太清楚自己在做什麼事，但是那一份尷尬，也是美好回憶，希望這次音樂劇也成為大家珍貴回憶。她鼓勵大家同時也像自勉：「希望大家為自己努力奮鬥而加油，無論是想做什麼事都好，一定會好起來和一定做得到！」

分享感受後，Gigi似乎有感而發，見她眼濕濕輕輕用手印眼淚。導師見狀也回應，大讚認識Gigi多年，知她初心一直不變，全場觀眾即歡呼拍掌以示支持。

（即時娛樂）