方大同離世｜陶喆紅館唱《愛愛愛》悼故人 鄧紫棋淚灑舞台：好多回憶浮現... (13:23)

陶喆表示雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂也給予他很多力量﹑給他很多溫暖和感動。（小紅書影片截圖）

音樂才子方大同上月21日離世，終年41歲。方大同在2005年發表首張個人專輯《Soulboy》出道，被冠以「香港陶喆」稱號。跟方大同惺惺相惜的陶喆，昨晚（1日）在紅館舉行演唱會，並唱出大同的《愛愛愛》悼念對方，陶喆唱歌前語帶感觸說：「和流沙一樣，生命當然也是留不住的，就在今（昨）天，我們得知了一位優秀的音樂人，離開了我們，方大同，we will miss you forever，我相信對很多人來講，這是很悲傷的一個消息，其中在我們的樂隊中，有兩位Derek和Fergus都跟大同合作了很多年，我雖然跟大同沒有很熟，但是他的音樂也給我很多力量﹑給我很多溫暖﹑給我很多的感動，在這裏可不可以大家允許我﹑還有我們對方大同致敬，表達我們對他的思念，謝謝大同帶給我們這麼多的溫暖，這麼多的愛，謝謝。」

身在新加坡開騷的鄧紫棋（G.E.M.），昨晚在個唱緬懷方大同，她邊拭淚邊說：「無論是世界各地的新聞，還是發生在我們周圍，有很多很多事情在發生，所以我更加更加地想要珍惜有的時間，去把我心中的愛帶給你們。「雖然我們身在亂世，但我們可以在亂世裏相愛，送給你們。」之後她唱出《光年之外》。

G.E.M.在Ig貼出和方大同合照，她寫道：「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩...好多回憶浮現眼前...好失真...希望你在世界的另一邊能好好的。」方大同和鄧紫棋曾在2014年，在《我是歌手2》總決賽中一同演唱《春天裡》而成為亞軍。

另外，唱作歌手吳林峰昨晚在西九文化區開騷，他唱出方大同的《好不容易》向他致敬，獻唱時現場還關了燈，吳林峰唱完後獲全場掌聲。

（即時娛樂）