陳展鵬預告首次香港開騷落足料 單文柔分享囡囡生活日常 (14:23)

陳展鵬與太太單文柔今晨（2日）帶同快將6歲的愛女陳諾瑤（小豬比），參與《仁濟慈善行2025啟動禮》，同場還有擔任活動司儀的前港姐冠軍宋宛穎。

陳展鵬透露以往也曾帶小豬比一齊行善，但慈善步行則是首次，女兒還以為是跟父母跑馬拉松，更練定叫加油。單文柔分享女兒生活日常：「小豬比的學校有發起捐利市慈善活動，起初她不明白問為什麼，後來知道亦樂意分享。

女兒比較活躍熱愛運動，又喜歡參與群體活動，最近我們會帶她行山和踩單車，平日安排練體操、跳芭蕾舞、跑步、游水來『放電』，還嚷著想學打乒乓波，可惜展鵬忙拍劇，未必有時間親自教女兒打波。」

陳展鵬多次表明想再追小朋友，更希望生多幾個，單文柔承認自己也期待已久惟未有消息，笑指丈夫是「大仔」連同女兒都要她照顧，所以不敢生孖胎，怕照顧不來。

陳展鵬近期返內地拍攝綜藝節目《藝員新訓2025》之外，亦要為新劇開工，預計6月份拍完新劇，將在香港舉行首次個人音樂會，籌備得如火如荼，他說：「因為是第一次在香港開騷，所以會落足料，嘉賓份量亦多，太太一定是VVIP座上客。之前舉行粉絲見面會，女兒也試過上台，但是今次音樂會則要看整體流程，暫時未知會有什麼安排。」

提起早前粉絲見面會，有網民爆陳展鵬大手筆，封大利市送給粉絲。他解釋近年與粉絲聚會不多，純粹想讓大家開心，而且他也有得著，收下不少利市回禮，笑指她們很多才是富婆。

宋宛穎在活動前接受訪問，表示擔任大會司儀心情很緊張，因為早前為修讀研究課程而減少幕前工作，擔心有生疏因此當自己是新人重新開始。現在已完成課程，準備好積極投入工作掙錢。對於每年都有港姐加入公司見新人湧現，宋宛穎不擔心機會分薄，因每人的特色和定位也不同，她除了專注拍綜藝節目和擔任主持，亦希望今年有機會拍劇恨挑戰演反派。

（即時娛樂）