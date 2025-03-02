INFINITE香港開騷賀出道15年 成烈曬肌被封「人間朱古力」 (15:30)

韓國男團INFINITE為慶祝出道15周年，由去年底展開亞洲巡迴演唱會，昨天（1日）於西九舉行《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT "LIMITED EDITION"》香港站。個唱原定傍晚6時開始，開場前下起毛毛雨，大會宣布向觀眾派發雨衣，個唱延遲30分鐘開始。

6名成員聖圭、東雨、優賢、成烈、L及成種，以白色造型登場，唱出《Last Romeo》及《Paradise》等作品，接着用廣東話跟粉絲打招呼，他們指香港站是整個巡迴的最後一場，慨嘆時間過得很快。

東雨甫開場已情緒高漲，不時跑到台前跳舞，又用廣東話說「見到你好幸福」、「你好靚」。接着6名成員逐一個人表演，成烈演唱《TGIF》時撕開上衣，露出結實肌肉，全場尖叫，他還遭隊友拉開上衣「檢查」身材，獲封「人間朱古力」。

INFINITE全晚演出近4小時，演唱多首大熱歌曲，如《The Eye》、《Back》、《Destiny》、《Be Mine》等，還兩度安歌，成員不時走到台下，與粉絲近距離接觸兼玩自拍。

演唱會尾聲，成員不忘宣傳本月6日會推出新專輯《Like INFINITE》，以及4月12、13日於首爾舉行15周年安歌演唱會。隊長聖圭表示這次巡迴期間發生好多事，度過好幸福的時間，成烈則稱2023年原計劃在港開騷，但當時取消，好開心能在港首次舉行戶外演唱會，他又用廣東話說：「我好鍾意你哋」，L也用廣東話說：「由始至終我都係大家嘅BB，L」，優鉉則搞笑用廣東話說：「你哋唔可以出軌呀。」

（即時娛樂）