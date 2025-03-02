鄧兆尊拍《皆大歡喜》跟行姐傳緋聞 梅小惠讚好友夠義氣 (15:35)

由阮兆祥、梅小惠和江欣燕（欣欣）合作節目《友乜唔講得》，今晚（2日）播出第6集嘉賓，是陳彥行（行姐）和鄧兆尊。

小惠、祥仔與行姐及鄧兆尊因為拍攝《皆大歡喜》成為好友，行姐與祥仔、欣欣及小惠更會定期舉行「媽媽會」逗家中長者開心。談到拍攝《皆大歡喜》趣事，小惠撒嬌指兆尊從來不會「窒」行姐，就算只是落Canteen食飯，也對行姐寸步不離、照顧周到；兆尊坦言當時確是對行姐有好感：「我係對你有少少好感嘅，但礙於我應承咗阿爸唔可以同圈內人拍拖。」

行姐則指與兆尊Timing不夾，亦認為與對方做朋友好過做情人：「我覺得佢對朋友好過對女朋友。」兆尊續指當年合作最怕與行姐拍牀上戲，皆因相關場口行姐通常只除剩肚兜：「最怕同佢拍牀戲，好驚嘅，我永遠唔敢瞓太近。」由於2人當年緋聞甚囂塵上，2人指一度分別被肥姐（沈殿霞）及汪明荃捉入房追問戀情，過程爆笑，行姐說：「肥姐捉住我話，你老實同我講，你望實我對眼，你係咪同兆尊拍緊拖。」

除了情史，小惠還大爆兆尊「義氣史」：「你（指兆尊）係視財物如糞土，我記得有次我問兆尊借車，佢二話不說借咗架靚車畀我，點知我撞咗，你知我嗰時（失戀）情緒好波動，我撞咗後打畀兆尊，佢第一句係話：『唔緊要啦，最緊要你個人有冇事。』我話：『我冇事，但我要整番架車』，『唔使啦，由得佢啦，車係要嚟撞㗎嘛。』」

每集尾都有彩蛋的《友乜唔講得》，今集先是問兆尊「一個月要畀幾多錢家用各位太太」，兆尊豪氣指家用次次都是年結找數：「呢啲嘢一次過畀，用晒嘅再同我攞。（家用夠唔夠佢哋偶爾買名牌包包？）用家用買？佢哋唔會咁蠢嘅！」兆尊還透露每位太太家用分配，及直指做得他另一半，通常不會是貪心的人：「我都話喇，你（對家用）要求太高嘅，你去勞工署唔好嚟搵我喇。」

今集，小惠還會大爆當年失戀後，欣欣如何在婚禮上用「拋花球」安慰她，並笑言由於欣欣拋花球時已經飲醉，到最後烏龍百出。今集還會曝光祥仔「超級餅印爸」，就連小惠也坦言自己一度撈亂二人。欣欣則自爆當年為《娛樂插班生》向林家棟奉獻熒幕初吻時，緊張到瘋狂攬住街邊條柱練習。

（即時娛樂）