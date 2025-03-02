沈震軒親證揸Uber 自揭投資百萬健身房未回本 靠揸車減壓 (17:11)

早前有網民在threads發文，稱乘坐Uber時遇到疑似沈震軒的司機，網民寫道：「呢位Uber司機，有啲眼熟。」又指疑似沈震軒駕駛的車輛是黑色BMW iX新款電車。

昨天（1日）沈震軒在Ig貼片回應事件：「大家好，喺呢度回應番，知道好多人喺網上討論我﹑或者見到我，我都唔知道會搞到咁多新聞出嚟，真係唔好意思，但我真係好感恩，收到好多人畀我嘅支持鼓勵。我想講番，呢兩年我主要嘅工作係管理自己健身房，同埋開始做幕後工作，就係劇本創作，相對係以前我只係做演員嘅時候，我𠵱家做嘅嘢係一個新嘅工作，新嘅挑戰，講真係幾大壓力。」

沈震軒表示平時減壓方式就是喜歡揸車：「但我平時揸車路線，一係我返嘅舖頭健身房，一係揸車去開工，嗰陣我就諗，我咁鍾意揸車，不如順便登記個平台，仲要set埋路線，如果咁好彩嘅話，撞到一啲Fans或者遇到唔同乘客，可以同佢哋傾偈，我又鍾意傾偈，最主要就係一邊可以揸車，一邊幫補隧道費都幾好。

不過講真嘅，因為我2年前用咗7位數投資健身室，第一次老闆創業，投資一定大，大家都知道呢幾年經濟，整體都係麻麻哋，所以確實好大壓力，我成日會諗有啲乜嘢，可以幫到盤生意，可以做到啲乜嘢呢？因為我覺得做生意係需要一啲時間，尤其喺呢個環境，我哋健身室僅僅做到收支平衡，但因為開首投資大，但未回本，作為老闆嘅我，我冇糧出，但我員工一定要準時出糧，再加上我哋service一定要好，因為我從來冇諗過放棄呢盤生意，我同大家一樣，我都係為理想去繼續努力嘅人，所以到最後想同大家講，如果有任何高低起跌，無論如何一定要身體健康，健健康康去靠自己努力解決眼前困難，多謝關心。」女友陳欣妍也在沈震軒的Ig留言：「係咪想坐我嘅副駕位？」

今天（2日）沈震軒在社交平台貼出和女友一同敷Mask合照，沈寫道：「《無論是順境或是逆境、富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠愛著您。》我深深感受到呢一番說話。謝謝妳，@shirleyelephant（陳欣妍） #最幸運的平凡人。」

（即時娛樂）