方大同離世｜傳喪禮昨於雲南舉行 靈柩隨後火化 (17:30)

有樂迷去年10月尾曾在上海遇見方大同，相中的他戴住口罩、帽子及穿上外套，身形消瘦。（網上圖片 / 明報製圖）

音樂才子方大同上月病逝，終年41歲。他2016年成立的獨立音樂品牌「賦音樂 FU MUSIC」」昨天（1日）公布死訊，說方大同以積極的態度面對頑疾5年，於上月21日平靜而安詳地離開了這個世界，令一直以為他已走到康復路上的樂迷非常震驚，同時對其死因及最後身處地點有不少揣測。有指方大同的喪禮已於昨天完成，出席的親友獲發一張印有方大同告別信的悼念卡；同時先後傳出他是在美國、香港的養和醫院病逝，及其死因是癌症、肺部嚴重纖維化。據台灣《自由時報》報道，方大同的經理人不願證實，稱不知道消息從何而來，並強調逝者已逝，方大同生前行事低調，希望能以這樣方式讓他離開。

方大同生前曾被傳已移居雲南居住，有指他上月13日的最後一則微博帖文的IP位址顯示人在雲南，有網民因此推測他離世前搬去當地療養，最後在當地離世。據內地《上游新聞》報道，方大同的悼念儀式是在昨天於雲南大理市殯儀館舉行，靈柩隨後已進行了火化。至於方大同的骨灰是否將在當地安葬，殯儀館方面表示具體情况要詢問家屬。另外，有指方大同臨終前將止痛藥說明書摺成千紙鶴，接受治療時也還在畫分鏡，在人生的最後階段仍繼續創作。

另外，有樂迷在微博分享去年10月29日在上海遇見方大同到場欣賞美國84歲傳奇爵士鋼琴家Herbie Hancock音樂會時的照片，相中的方大同戴住口罩、帽子及穿上外套，身形消瘦。

（即時娛樂）